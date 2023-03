Lubelskie: GDDKiA rozstrzygnęła przetarg na budowę obwodnicy Dzwoli

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała konsorcjum, które zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Dzwoli (Lubelskie), a także przebuduje drogę krajową nr 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem. Rozpoczęcie prac planowane jest w połowie roku.

Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował w środę, że najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową dk 74 między Janowem Lubelskim a Frampolem złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź - lider i Antex II oraz PBI Infrastruktura - partnerzy. Jak dodał, oferta opiewa na ok. 190 mln zł.

"Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, planujemy podpisać umowę z wykonawcą w połowie roku" - przekazał Minkiewicz.

Przypomniał, że przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowę drogi krajowej został ogłoszony przez lubelski oddział GDDKiA pod koniec września ub.r. "Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej przez nas kwocie na ten cel - ok. 196 mln zł" - dodał.

Informując o przygotowaniach do budowy podał, że we wrześniu ub.r. GDDKiA uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co oznacza, że po podpisaniu umowy wykonawca będzie mógł rozpocząć prace budowlane.

Inwestycja - doprecyzował - obejmuje budowę blisko 3-kilometrowej obwodnicy Dzwoli po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północy. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej dk 74 o długości ok. 9,3 km, od Zofianki Dolnej do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m, której konstrukcja będzie dostosowana do obciążeń 11,5 tony na oś. Powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe.

"Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów" - wymienił Minkiewicz.

Poinformował, że inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, który w woj. lubelskim zakłada realizację obwodnic: Janowa Lubelskiego, Dzwoli, Gorajca, Szczebrzeszyna i Zamościa (w ciągu dk 74), Łęcznej (dk 82) i Łukowa (dk 63 i 76).

Informując o inwestycjach GDDKiA przekazała, że obecnie trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Zamościa, Łęcznej i Łukowa. Ostatnio wyłoniono najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca.

