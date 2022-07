Lubelskie: GDDKiA: UZP pozytywnie o przetargu na budowę odcinka S19

Pozytywnym wynikiem zakończyła się uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego, którą przeprowadził prezes Urzędu Zamówień Publicznych - podała w poniedziałek GDDKiA.

GDDKiA poinformowała w komunikacie, że kolejnym krokiem po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie podpisanie umowy.

"W przetargu na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 w województwie lubelskim wybrana została oferta firmy Stecol Corporation za ok. 570,7 mln zł" - przekazała GDDKiA.

W komunikacie przekazano, że wykonawca będzie miał od zawarcia umowy 36 miesięcy na realizację inwestycji z wyłączeniem okresów zimowych w czasie trwania robót budowlanych. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa ok. 22,3 km dwujezdniowej trasy od Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego, z czego ok. 3 km przebiegać będzie w śladzie istniejącej ekspresówki.

Nowa trasa, wskazała GDDKiA, od zachodu ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Grabowiec i Radzyń Podlaski Północ), cztery mosty, 11 wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

GDDKiA poinformowała, że odcinek S19 między Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem Podlaskim stanowi kolejny odcinek Via Carpatia, jaki zostanie wybudowany w województwie lubelskim.

W lutym br. rozpoczęła się realizacja S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Miedzyrzeca Podlaskiego (13,7 km). W kwietniu br. podpisano umowę na budowę drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (7,8 km). Trwa obligatoryjna kontrola uprzednia przetargu na budowę odcinka między Radzyniem Podlaskim a Kockiem (18 km), który w czerwcu br. wygrała firma Polaqua. Również w czerwcu GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę odcinka między Kockiem a Lubartowem (16 km). Natomiast w przypadku odcinka Lubartów-Lublin wykonawca przygotowuje dokumentacją niezbędną do złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Droga ekspresowa S19 stanowić będzie część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

