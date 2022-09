Lubelskie: GDDKiA wyłoniła wykonawców dwóch odcinków S19

Zawarto umowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Lubartowem o łącznej długości ok. 34 km. - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zakończenie obu inwestycji zaplanowano na 2026 r.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas konferencji prasowej w Warszawie powiedział, że podpisanie umów to kolejny krok do realizacji zapowiedzi obecnego rządu, że Polska Wschodnia uzyska wygodny i bezpieczny korytarz transportowy w postaci drogi ekspresowej S19.

"Inwestycja ta jest częścią wielkiego projektu budowy połączenia drogowego łączącego Kraje Bałtyckie z południem Europy, czyli trasy Via Carpatia. W Polsce kierowcy korzystają już z fragmentu tego szlaku na trasie od Lublina do Rzeszowa" - powiedział Weber.

GDDKiA podała, że zadaniem firm wybranych w przetargu będzie zaprojektowanie odcinków, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej, która będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, jak również uzyskanie pozwoleń na jej użytkowanie.

Jak poinformowano, 18-km odcinek z Radzynia Podlaskiego do Kocka wybuduje firma Polaqua za ok. 626,5 mln zł. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego, dwa węzły drogowe (Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową), zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty, siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Natomiast odcinek o długości ok. 15,8 km między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ wybuduje konsorcjum firm Rubau Polska i Poltores za ok. 390 mln zł. Droga ekspresowa przebiegać będzie w większości nowym śladem, jedynie na początkowym 3-km fragmencie pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. W ramach inwestycji na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej, następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska. Wybudowane zostaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

GDDKiA podała, że do czwartku podpisania doczekały się wszystkie odcinki S19 między Białymstokiem a Lublinem w woj. podlaskim i lubelskim.

W woj. lubelskim w realizacji na różnych etapach jest sześć odcinków S19: granica woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski (ok. 13,7 km), Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (ok. 22,3 km), Radzyń Podlaski - Kock (ok. 18,1 km), obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni - ok. 7,8 km), Kock - Lubartów (ok. 15,8 km), Lubartów - Lublin (ok. 23 km).

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać ma przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

