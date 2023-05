Lubelskie: Gminy w regionie kupiły ok. 144 tys. ton węgla po preferencyjnej cenie

W sezonie grzewczym 2022/2023 gminy województwa lubelskiego kupiły w ramach programu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych ok. 144 tys. ton węgla - poinformował w sobotę wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej w sobotę podsumował program dystrybucji węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych przez gminy w Lubelskim.

"W sezonie grzewczym 2022/2023 w sumie gminy województwa lubelskiego zakupiły w ramach tego programu ok. 144 tys. ton węgla. Sprzedane zostało mieszkańcom poszczególnych gmin ok. 139 tys. ton. Pozostało w zasobach gminnych ok. 5 tys. ton" - wymienił Sprawka, dodając, że węgiel pozostał jeszcze w zasobach ok. 140, spośród 213, gmin w regionie.

"Mieszkańcy mogą w dalszym ciągu składać wnioski o zakup węgla w tych gminach do 30 czerwca. Natomiast sprzedaż końcowa ma być prowadzona - zgodnie z ustawą - najpóźniej do 31 lipca 2023 r." - przypomniał.

Jak podał, najwięcej węgla odebrały: gmina Ryki - 2935 ton, Zamość - 2647 ton, Puławy - 1908 ton, miasto Chełm - 1800 ton, gmina Kłoczew - 1742 tony i Dęblin - 1692 tony. Natomiast najwięcej węgla zostało w mieście Chełm - 238 ton, gminie Żółkiewka - 228 ton i gminie Puławy - 180 ton.

W połowie lipca 2022 r. premier Mateusz Morawiecki zobowiązał spółki PGE Paliwa i Węglokoks do importu węgla odpowiedniego dla gospodarstw domowych. W listopadzie 2022 r. w życie weszła ustawa przewidująca, że gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od wskazanych podmiotów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Podmioty, które mogły sprzedawać węgiel dla samorządów, to Polska Grupa Górnicza, PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie oraz LW Bogdanka. Do zakupu uprawnione były gospodarstwa domowe, którym przysługiwał dodatek węglowy. Pojedyncze gospodarstwo mogło kupić po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

