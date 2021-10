Lubelskie: Grupa Azoty Puławy i puławski Zespół Szkół Technicznych przedłużyły umowę o współpracy

Grupa Azoty Puławy i puławski Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie podpisały w czwartek kolejną umowę patronacką i trzyletnią umowę o współpracy, w ramach których spółka doposaży szkołę m.in. w specjalistyczny sprzęt.

Podpisana umowa patronacka przewiduje możliwość corocznego zatrudniania najlepszych absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Puławach (lubelskie) zgodnie z potrzebami oraz zasadami przyjęć określonymi przez zakłady. W latach 2011-2021 w ramach współpracy z "Chemikiem" zatrudniono w Grupie Azoty Puławy 325 absolwentów.

"Współpraca Grupy Azoty Puławy z puławskim Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie jest modelowa. To znakomity przykład kooperacji polskiego biznesu i nauki. Szkoła kształci w kierunkach zgodnych z działalnością naszej spółki i tym samym odpowiada na nasze zapotrzebowanie kadrowe. My ze swojej strony staramy się wspomóc to kształcenie, dofinansowując m.in. doposażenie pracowni i laboratoriów, a także stypendia i nagrody dla najlepszych uczniów. To wszystko przekłada się na lepsze przygotowanie przyszłych pracowników oraz większą motywację do pracy w zakładach" - powiedział członek zarządu Grupy Azoty Puławy Andrzej Skwarek.

Jak podkreślił dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Henryk Głos, absolwenci ZST często wybierają dalsze kształcenie na uczelniach wyższych, ale również bardzo chętnie rozpoczynają pracę zawodową w Grupie Azoty Puławy.

"Jestem przekonany, że 10 lat współpracy przyniosło znaczące efekty zarówno szkole, jak i naszemu partnerowi, Grupie Azoty Puławy. Doceniamy możliwość praktycznej nauki zawodu w tak liczącej się w świecie firmie, jak też stypendia dla naszej młodzieży, które motywują i są ważnym bodźcem do osiągania bardzo dobrych wyników na egzaminach maturalnych i zawodowych" - powiedział Głos.

Każdego roku realizowane są praktyki dla uczniów zespołu szkół kształcących się w zawodach: technik technologii chemicznej, technik analityk, technik elektryk, technik mechanik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista.

Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach już w momencie powstania był bardzo ściśle związany z Zakładami Azotowymi "Puławy". Utworzony został w 1964 roku przy budującym się kombinacie nawozowym jako Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa. Nabór do trzech pierwszych klas o specjalności "aparatowy procesów chemicznych" przeprowadził dział kadr i szkolenia Zakładów Azotowych w Budowie. Trzy lata później powołano do życia Zespół Szkół Chemicznych, a jego patronką została Maria Skłodowska-Curie. W 1990 roku szkołę przemianowano na Zespół Szkół Technicznych.

Wskutek zmian gospodarczych, społecznych i politycznych dokonujących się w Polsce na przełomie lat 80. i 90. z dniem 1 lutego 1990 r. szkoła przyzakładowa została przekazana przez zakłady azotowe do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie. Obecnie jej organem prowadzącym jest Powiat Puławski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl