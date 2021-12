Lubelskie: Kierowcy ciężarówek czekają 12 godzin na przejściu granicznym w Koroszczynie

Do 12 godzin wzrósł czas oczekiwania na wyjazd z Polski przez towarowe przejście graniczne z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). W kolejce stoi ok. 700 pojazdów - poinformował PAP w sobotę wieczorem rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Jak poinformował rzecznik, na wyjeździe z kraju w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili 701 pojazdów ciężarowych. Od rana czas oczekiwania na przekroczenie granicy wzrósł z 7 do 12 godzin.

"Na wjeździe do Polski odprawiono 502 pojazdy, w kolejce oczekuje 650, a czas oczekiwania na wjazd to ok. 15 godzin" - podał Deruś.

W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada zostało zamknięte przejście graniczne w Kuźnicy (Podlaskie).

"Strona polska została zmuszona do takich działań w związku z brakiem reakcji strony białoruskiej na próby bezprawnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej przez zorganizowane grupy nielegalnych migrantów w rejonie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" - podała SG w komunikacie.

Podróżni kierowani są na przejścia graniczne w Terespolu, Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

