Lubelskie : Klacz Palanga najlepszym koniem pokazu w Janowie Podlaskim

Klacz Palanga ze stadniny w Michałowie została uznana w niedzielę za najlepszego konia 43. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim (Lubelskie). Otrzymała też nagrodę Best in Show Pure Polish. W pokazie zaprezentowano 150 koni ze stadnin państwowych i prywatnych.

Po południu w stadninie w Janowie Podlaskim rozpocznie się aukcja koni arabskich Pride of Poland.

Tomasz Chalimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, który jest organizatorem imprezy, w rozmowie z dziennikarzami zwrócił uwagę, że coraz częściej nagrody w pokazie zdobywają konie z prywatnych hodowli, zwłaszcza te młodsze.

"To jest właśnie ciekawe, bo zawsze to było tak, że te państwowe: Michałów, Janów, Białka i dopiero prywatne. Teraz widać, że ci prywatni hodowcy ich doganiają. Jak widać, właśnie w tych młodych koniach przeganiają już. Jeszcze te starsze konie to było faktycznie Michałów, Janów, ale w tych młodszych już za dwa lata państwowe stadniny będą musiały się nagimnastykować, jak chcą w Janowie zdobywać złote medale" - powiedział Chalimoniuk.

"To tylko pokazuje, że ludzie zaczęli inwestować większe pieniądze w prywatne hodowle. Widać, że ten prywatny biznes zaczął inwestować, nie wiem, czy traktuje to jako sposób zarabiania pieniędzy, czy jako hobby; to pewnie po latach wyjdzie" - dodał Chalimoniuk.

Najlepszym koniem 43. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi została siwa 19-letnia klacz Palanga. Wygrała ona także Czempionat Polski klaczy starszych. Zdobyła też również nagrody dodatkowe, m.in. uznana została za najlepszą klacz pokazu. "Palanga zachwyciła wszystkich. (…) Tym razem ona była poza zasięgiem, bezkonkurencyjna" - zaznaczył Chalimoniuk.

Czempionat Polski klaczy młodszych (czyli dwu- i trzyletnich) zdobyła klacz Mamma Mia z prywatnej hodowli Tomasza Tarczyńskiego. Czempionką klaczy rocznych została Bogini Róż z prywatnej stadniny Dąbrówka.

Czempionem Polski ogierów starszych został Paris, wyhodowany w stadninie w Janowie Podlaskim. Czempionat Polski ogierów młodszych zdobył ogier Ferrum, wyhodowany w stadninie w Michałowie, który na ubiegłorocznym pokazie w Janowie Podlaskim Ferrum zdobył tytuł czempiona Polski ogierów rocznych i został uznany wtedy za najlepszego konia pokazu - Best in show.

Natomiast Czempionem Polski ogierów rocznych został ogier Nahil Al Khalediah z prywatnej hodowli Polska AKF.

Po raz pierwszy w Janowie Podlaskim wręczono nagrodę dodatkową Best in Show Pure Polish, której fundatorem jest Polski Związek Hodowców Koni Arabskich. Nagrodę tę - którą jest kopia obrazu "Jeździec na koniu" Juliusza Kossaka, przedstawiająca księcia Józefa Poniatowskiego na ogierze arabskim Szumka - otrzymała również klacz Palanga.

Nagroda Best in Show Pure Polish przyznana może być dla koni, których rodzice oraz przynajmniej 3 konie z drugiego pokolenia wstecz są wpisani od urodzenia do PASB - Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi, albo których rodzice są wpisani do PASB i ojciec pochodzi z jednego z 8 rodów męskich tradycyjnie hodowanych w Polsce, a matka - z jednej z 15 linii żeńskich tradycyjnie hodowanych w Polsce.

43. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi trwał trzy dni w stadninie w Janowie Podlaskim. Do tegorocznego narodowego pokazu zgłoszono rekordową liczbę 150 koni, z czego 69 to konie ze stadnin państwowych - w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce - a pozostałe należą do prywatnych właścicieli. Międzynarodowe jury oceniało konie w 11 klasach, w zależności od wieku, osobno klacze, osobno ogiery. Sędziowie oceniali m.in. budowę koni (głowę, tułów, kończyny), ale także ich zachowanie w ruchu.

Po południu w Janowie Podlaskim odbędzie aukcja koni arabskich Pride of Poland. Licytowanych na niej będzie 16 arabów, w większości klacze wyhodowane w państwowych stadninach w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce.

W poniedziałek zaplanowano natomiast Letnią Aukcję Koni Arabskich Summer Sale, podczas której będzie prezentowanych 19 koni - 16 klaczy i trzy ogiery.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 10 koni za łączną kwotę blisko 1,6 mln euro. Najwyższą cenę - 1 mln 250 tys. euro - wylicytowano za siwą klacz Perfinkę ze stadniny w Michałowie.

