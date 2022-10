Lubelskie: Kolejki tirów na granicy z powodu wolniejszego tempa odpraw przez stronę białoruską

Ok. 500 ciężarówek czeka przed przejściem granicznym w Kukurykach (Lubelskie) – poinformował w czwartek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Służby wojewody wyjaśniły, źe kolejki spowodowane są wolniejszym tempem przyjmowania pojazdów przez stronę białoruską.

Rzecznik wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała, że na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze występują utrudnienia w płynności odpraw towarowych na kierunku wywozowym z Polski, które spowodowane są przez "bardzo wolne tempo przyjmowania pojazdów przez stronę białoruską". "Skutkuje to kumulowaniem się ruchu towarowego i powstawaniem kolejki po polskiej stronie granicy" - przekazała rzeczniczka.

Problem przed przejściem w Kukurykach pojawił się dopiero w czwartek - dodał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. "Jest bardzo słaba dynamika odpraw na kierunku wyjazdowym. Trudno powiedzieć, co jest powodem. Być może służby białoruskie prowadzą bardzo szczegółowe kontrole" - przekazał Deruś.

Obecnie na wyjazd z Polski oczekuje ok. 500 ciężarówek, co oznacza 17 godzin oczekiwania.

W listopadzie ub.r. z powodu kryzysu migracyjnego zawieszono do odwołania odprawy na polsko-białoruskim przejściu w Kuźnicy w woj. podlaskim. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Kukurykach na Lubelszczyźnie lub w Bobrownikach na Podlasiu. Przyczyniło się to do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na wyjazd z Polski.

Kolejki do wyjazdu na Białoruś uległy skróceniu po tym, jak w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę wprowadzono najpierw ograniczenia związane z unijnym embargiem na towary, które mogłyby być wykorzystane do rosyjskich działań wojennych, a od połowy kwietnia - sankcje gospodarcze obejmujące zakaz transportu drogowego na terytorium UE przez przewoźników z Rosji i Białorusi.

