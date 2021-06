Lubelskie: Kolejki tirów na przejściach granicznych z Ukrainą i Białorusią

Do kilkunastu godzin czekają kierowcy ciężarówek na wschodniej granicy Polski z Białorusią i Ukrainą. Jak wyjaśniła Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, kolejki przed przejściami wynikają z weekendowego spiętrzenia ruchu towarowego

15 godzin czekają kierowcy na wyjazd z Polski przez przejście Dorohusk-Jagodzin. Przed terminalem stoi ok. 350 ciężarówek. Z kolei na wjazd do Polski po stronie ukraińskiej oczekuje ok. 240 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania to 8 godzin.

Na polsko-białoruskim przejściu granicznym Koroszczyn-Kozłowicze ok. 400 pojazdów stoi w kolejce na wyjazd z Polski. Średnio 13 godzin czeka się na wyjazd z kraju. Po białoruskiej stronie granicy tiry odprawiane są na bieżąco.

Kolejka na przejściu granicznym Hrebenne-Rawa Ruska wynosi 10 godzin dla pojazdów po stronie ukraińskiej. Na wjazd do Polski oczekuje ok. 100 pojazdów ciężarowych. Na kierunku wywozowym z Polski odprawy odbywają się na bieżąco.

Jak poinformowała w niedzielę rano Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, kolejki przed przejściami wynikają z weekendowego spiętrzenia ruchu towarowego.

Według danych IAS, w ciągu ostatniej doby celnicy odprawili 3427 pojazdów ciężarowych na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim (1541 na kierunku przywozowym do Polski i 1886 na kierunku wywozowym z Polski). Ostatniej doby odprawiono w sumie prawie 200 pojazdów ciężarowych więcej niż poprzedniej doby.

