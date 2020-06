Lubelskie: Kuncewiczówka otwarta dla turystów

Odrestaurowany Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym (Lubelskie) został w piątek uroczyście udostępniony turystom. Remont budynku trwał ponad dwa lata. Otwarciu placówki towarzyszył spacer literacki poświęcony Marii i Jerzemu Kuncewiczom.

"Dawna siedziba Marii i Jerzego Kuncewiczów, uważana za jedno z najlepszych dzieł architekta Karola Sicińskiego, została odrestaurowana i udostępniona turystom" - powiedziała Monika Januszek-Surdacka kierownik Domu Kuncewiczów, który jest literackim oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego.

Uroczystemu otwarciu Kuncewiczówki po remoncie towarzyszył spacer literacki pt. "Droga do Domu", po Kazimierzu Dolnym, w trakcie którego jego uczestnicy mogli się m.in. dowiedzieć, jak trafili tu przedstawiciele ówczesnej warszawskiej elity Maria i Jerzy Kuncewiczowie i jakie znacznie miało dla nich to miejsce.

Podobne spacery zaplanowano także w sobotę i niedzielę. Towarzyszyć im będzie oprowadzanie kuratorskie po Domu Kuncewiczów, a także lekcja muzealna pt. "Opowieści kaflowego pieca" na tarasie Domu, połączona z warsztatami malowania na szkle.

Kuncewiczówka, znana też jako Willa Pod Wiewiórką, powstała w 1936 r. Wzniesiono ją z sosnowych bali, a podpiwniczenie wykonano z białego kamienia, nazywanego opoką kazimierską. Dom należał do pisarki Marii Kuncewiczowej i jej męża Jerzego, prawnika, literata i polityka ruchu ludowego.

Willa pod Wiewiórką była głównie miejscem letniego wypoczynku Kuncewiczów. Po wybuchu II wojny światowej Kuncewiczowie wyemigrowali, wrócili do Kazimierza w latach 60. XX wieku. Wtedy spędzali tu część roku i prowadzili intensywne życie towarzyskie, gromadzili wokół siebie wybitne osobistości, przede wszystkim artystów. Po śmierci Jerzego Kuncewicza, w 1984 roku, Maria Kuncewiczowa podjęła decyzję o stałym pobycie w Kazimierzu. Mieszkała tu pięć lat, aż do swojej śmierci w 1989 roku.

W latach 1991-2005 domem opiekowała się Fundacja Kuncewiczów, założona przez syn Marii i Jerzego Kuncewiczów - Witolda. Organizowano tu wówczas spotkania autorskie, sesje naukowe, wystawy. W listopadzie 2004 roku samorząd woj. lubelskiego wykupił Kuncewiczówkę od Witolda Kuncewicza, a następnie w lutym 2005 r. przekazano ją Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu Dolnym.

Modernizacja Kuncewiczówki, która trwała ponad dwa lata, obejmowała m.in. wymianę dachu, wzmocnienie fundamentów, wykonanie brakujących dotychczas przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku. Odnowiony został ogród i ogrodzenie działki, które wykonane jest z kazimierskiej opoki, w stylu nawiązującym do budynku. Podczas prac modernizacyjnych na frontonie Domu Kuncewiczów odkryto podpis architekta, Karola Sicińskiego, który zaprojektował ten budynek.

Jak powiedziała Januszek-Surdacka, najwidoczniejsze zmiany to m.in. naprawa podmurówki i tarasu oraz murków w patio wykonanych z kazimierskiej opoki, zrekonstruowane - studnia i ogrodzenie budynku. "Dla turystów nowością będzie droga do Domu Kuncewiczów. Od tego sezonu wracamy do historycznej trasy do tego miejsca, wiodącej przez malowniczy wąwóz oraz groblę" - dodała kierownik oddziału.

Kuncewiczówka jest jednym z pięciu zabytkowych budynków w Kazimierzu Dolnym - obok Kamienicy Celejowskiej, Spichlerza Ulanowskiego, Domu z Modliborzyc, Dworu z Gościeradowa - odnawianych w ramach projektu modernizacji i konserwacji Muzeum Nadwiślańskiego. Wartość całego projektu to ponad 17 mln zł. Muzeum otrzymało na ten cel dofinansowanie unijne - ponad 9,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na wkład własny zapewnił Urząd Marszałkowski w Lublinie.