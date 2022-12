Lubelskie: Loty z Lublina do Tunezji – od czerwca 2023 roku

Od czerwca do października 2023 r. będą realizowane loty na trasie z Lublina do Monastyru w Tunezji – poinformował w czwartkowym komunikacie Port Lotniczy Lublin. W wakacyjnej ofercie lotniska znajdują się również połączenia m.in. na Rodos, do Chorwacji, Turcji.

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski przekazał, że w przyszłoroczne wakacje do siatki połączeń z lubelskiego lotniska w Świdniku dołączy Tunezja. Loty do Monastyru realizowane będą od 1 czerwca do 5 października 2023 roku, raz w tygodniu - w czwartki.

"Tunezja, położona nad Morzem Śródziemnym, turystom całego świata kojarzy się ze złotym piaskiem, lazurową wodą i luksusowymi kurortami. Ale ten północnoafrykański kraj to także bogata historia, kultura i liczne zabytki, będące pozostałością po cywilizacjach Rzymian, Bizantyjczyków, Arabów, Hiszpanów, Turków czy Włochów. Te liczne atrakcje z pewnością przypadną do gustu mieszkańcom naszego regionu" - wyraził nadzieję prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk, cytowany w komunikacie.

Rzecznik lubelskiego lotniska przypomniał, że w ofercie wakacyjnej na 2023 r. znajdują się już loty m.in. na grecką wyspę Rodos, do Splitu w Chorwacji, Burgas w Bułgarii, Antalyi w Turcji i Bergamo we Włoszech.

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.

Z Portu Lotniczego Lublin w ciągu 10 lat skorzystało 2,8 mln pasażerów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl