Lubelskie: Marszałek województwa: czekamy na odmrożenie 26 mln euro przez KE

Czekamy na odmrożenie 26 mln euro z programu REACT-EU na dofinansowanie służby zdrowia, podmiotów prywatnych i na walkę ze skutkami pandemii; nie ma już przeszkód, żeby KE tych pieniędzy nie uruchomiła - powiedział marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski powiedział, że Urząd Marszałkowski czeka na odblokowanie przez Komisję Europejską środków z programu REACT-EU.

"Czekamy na odmrożenie 26 mln euro. Mam nadzieję, że to stanie się jak najszybciej. Nie ma już ku temu żadnych przeszkód, żeby KE nam tych pieniędzy nie uruchomiła" - powiedział Stawiarski. Dodał, że pieniądze zostaną przeznaczone na walkę ze skutkami pandemii, w tym na dofinansowanie podmiotów służby zdrowia i podmiotów prywatnych.

"Województwo lubelskie bardzo dobrze wsparło przedsiębiorców środkami unijnymi, bo z Regionalnego Programu Operacyjnego przesunęliśmy kwotę ponad 144 mln zł, co pozwoliło nam uratować, tak jak podają statystyki, 31 tys. miejsc pracy" - powiedział Stawiarski. Do 144 mln zł z RPO marszałek dolicza także ok. 60 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój. "Nie baliśmy się sięgać po pieniądze unijne na pomoc dla lubelskich przedsiębiorców" - powiedział Stawiarski.

Jak poinformował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski od początku pandemii w kwietniu 2020 r. przedsiębiorcy i pracownicy z regionu otrzymali pomoc w wysokości 1,2 mld zł, a ochroną zostało objętych ponad 258,8 tys. miejsc pracy. "Przed nami następny etap prac, czyli rozliczenie tych wszystkich tysięcy wniosków. Mamy na to trzy lata. Będziemy robić wszystko, żeby ten proces maksymalnie przyspieszyć" - powiedział Pruszkowski.

