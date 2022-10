Lubelskie: Mieszkańcy województwa otrzymali 184,6 mln zł dodatku węglowego

Samorządy przekazały mieszkańcom województwa 184,6 mln zł dodatku węglowego; część samorządów wypłaciła dodatki niemalże bezpośrednio po ich otrzymaniu, ale ok. 400 mln zł w dalszym ciągu nie jest wypłaconych - poinformował w poniedziałek wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Wojewoda podczas konferencji prasowej w poniedziałek podał, że do piątku gminy poinformowały Lubelski Urząd Wojewódzki o rozprowadzeniu wśród mieszkańców 184,6 mln zł dodatku węglowego. "Część samorządów niemalże bezpośrednio po przekazaniu tych środków przez nas wypłaciła te dodatki. Przykładem pozytywnym jest Lublin, który jako jeden z pierwszych wypłacił środki, ale ok. 400 mln zł w dalszym ciągu nie jest wypłaconych" - podał Sprawka.

Zdaniem wojewody, wynika to z tego, że część samorządów nie podjęła wcześniej uchwał zmieniających uchwały budżetowe, które umożliwiają wypłatę dodatku. Wyjaśnił, że 21 września LUW przekazał na konta gmin 615,8 mln zł na realizację wypłat. Jak podał, jest to kwota wystarczająca, żeby wypłacić dodatek za wnioski złożone w lipcu, sierpniu i w dużej części września, i zapowiedział złożenie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapotrzebowania na środki, które będą wypłacane w kolejnych miesiącach. "Dzisiaj zostanie przekazane zapotrzebowanie środków na wypłatę dodatku węglowego dla gmin do MKiŚ na kolejne ok. 400 mln zł" - podał Sprawka.

Poinformował, że zgodnie z harmonogramem LUW zebrał zapotrzebowania na rekompensaty od przedsiębiorstw energetycznych o mocy do 5MW, które działają bez koncesji na wytwarzanie i przesył ciepła oraz bez zatwierdzonej taryfy prezesa URE, a także od podmiotów wrażliwych (m.in. szkół i szpitali) i gospodarstw domowych ogrzewanych pelletem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym albo LPG na łączną kwotę 96,8 mln zł. "To zapotrzebowanie dzisiaj przekazuję do MKiŚ" - podał.

Podpisana przez prezydenta 11 sierpnia br. ustawa o dodatku węglowym przewiduje dodatek w wysokości 3 tys. zł, który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Nabór wniosków ruszył w samorządach w drugiej połowie sierpnia br. Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada br.

Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę nie jak pierwotnie zakładano miesiąc, lecz dwa miesiące od złożenia wniosku. Nowa ustawa precyzuje również, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego, mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

