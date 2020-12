Lubelskie: Mieszkania Plus w Świdniku będą gotowe latem 2021 r.

W Świdniku (Lubelskie) rozpoczęły się prace wykończeniowe we wnętrzach mieszkań powstających w ramach programu Mieszkanie Plus. W dwóch blokach będzie tam 108 mieszkań, które mają być gotowe do zamieszkania latem 2021 r.

W nieco ponad rok od uruchomienia prac budowalnych na osiedlu przy ul. Roweckiego "Grota" w Świdniku rozpoczęło się wykańczanie mieszkań - poinformowała we wtorek w komunikacie prasowym spółka PFR Nieruchomości.

Jak podano w komunikacie, w pierwszych mieszkaniach wykonane są już okładziny z płytek gresowych w kuchni i w łazience, będą montowane jeszcze drzwi wewnętrzne, panele podłogowe oraz biały montaż. "Pozostałe mieszkania są na ten moment w stanie deweloperskim, trwa jeszcze montaż grzejników" - mówi cytowany w komunikacie kierownik projektu Jacek Zięba ze spółki API, która realizuje inwestycję w Świdniku.

Mieszkanie Plus w Świdniku to dwa trzypiętrowe bloki, które pomieszczą 108 mieszkań o średnim metrażu 50 mkw. Najwięcej będzie lokali dwu- i trzypokojowych, ale będą też tzw. kawalerki oraz lokale czteropokojowe.

PFR Nieruchomości S.A. poinformowała też, że generalny wykonawca inwestycji w Świdniku planuje w pierwszym kwartale 2021 roku uruchomienie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, a budowa - mimo trwającej pandemii - jest realizowana zgodnie z planem. Na osiedlu przy ul. Roweckiego "Grota" zbudowane zostaną też drogi, parkingi, chodniki, tereny zieleni oraz plac zabaw. Oddanie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2021 r.

Na terenie woj. lubelskiego w ramach programu Mieszkanie Plus budowane jest także osiedle w Zamościu przy ul. Parkowej, gdzie powstaje 96 mieszkań. Planowanym terminem zakończenia prac budowlanych jest trzeci kwartał 2022 roku.

Ponadto, w połowie grudnia spółka PFR Nieruchomości kupiła od Krajowej Spółki Cukrowej teren po byłej cukrowni w Lublinie, gdzie ma powstać ponad 200 mieszkań na wynajem. Od przeszło dwóch lat mieszkają już rodziny w 186 mieszkaniach w Białej Podlaskiej - była to pierwsza inwestycja, w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, piersi najemcy wprowadzili się w maju 2018 r.

PFR Nieruchomości poinformowała, że w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego trwa budowa ponad 2200 mieszkań w dziesięciu lokalizacjach - m.in. Katowicach, Krakowie, Nowym Targu, Radomiu, Łowiczu. Na początku 2021 r. ruszy także budowa 144 mieszkań w Oławie.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania.