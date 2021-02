Lubelskie: Mieszkanie Plus w Świdniku: od 15 marca nabór najemców

15 marca ruszy nabór wniosków dla zainteresowanych najmem mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus w Świdniku (Lubelskie). Będzie tam 108 mieszkań, o średnim metrażu 50 mkw., usytuowanych w dwóch trzypiętrowych blokach.

"Zainteresowani zamieszkaniem przy ul. gen. S. Roweckiego +Grota+ od 15 marca będą mogli wziąć udział w naborze do mieszkań. Rekrutacja będzie odbywała się online za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na stronie internetowej www.swidnik.mdr.pl" - poinformowała w czwartek w komunikacie prasowym spółka PFR Nieruchomości.

Nabór do mieszkań będzie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie ubiegania się o najem mieszkania należy złożyć odpowiedni wniosek do 15 kwietnia, a następnie - w ciągu 14 dni - dostarczyć niezbędne dokumenty. Następnie samorząd przeprowadzi weryfikację i przygotuje listę wniosków uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

"Zgodnie z kryteriami pierwszeństwa przyjętymi przez Radę Miasta Świdnika, na dodatkowe punkty mogą liczyć m.in. osoby, które nie mają własnego mieszkania lub domu, płacą podatki w Świdniku, mają nie więcej niż 35 lat, posiadają dzieci lub samotnie je wychowują. Jednak o Mieszkanie Plus w Świdniku może się ubiegać każdy, nawet osoby, które nie spełniają żadnego spośród tzw. kryteriów społecznych" - podano w komunikacie.

Druga część naboru, za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości, polega na zweryfikowaniu tzw. zdolności czynszowej, tzn. czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie 500 plus) na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu mieszkania. Ponadto każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG Infomonitor.

Mieszkanie Plus w Świdniku to dwa trzypiętrowe bloki, w których będzie łącznie 108 mieszkań o średnim metrażu 50 mkw. Najwięcej będzie lokali dwu- i trzypokojowych. Dostępne będą też tzw. kawalerki i mieszkania czteropokojowe. Zakończenie prac jest planowane na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku. Obecnie na osiedlu prowadzone są prace wykończeniowe wewnątrz mieszkań.

"Osiedle, które zaoferujemy najemcom, to ponad setka funkcjonalnych mieszkań w atrakcyjnej, szybko rozwijającej się okolicy. Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządem, który jest naszym partnerem przy realizacji tej inwestycji, będą to mieszkania z dopłatami do czynszu. Wierzę, że jest to atrakcyjna oferta nie tylko dla mieszkańców Świdnika, ale także Lublina i całego regionu" - mówi cytowana w komunikacie Krystyna Wąchała-Malik z zarządu PFR Nieruchomości.

W związku ze wspólnie przeprowadzanym naborem najemców została zawarta umowa pomiędzy władzami miasta a spółką PFR Nieruchomości. Dzięki współpracy z samorządem przy prowadzeniu rekrutacji do mieszkań, ich przyszli najemcy będą mogli się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start".

Jak dodała Wąchała-Malik, właśnie zakończony został nabór do mieszkań w Katowicach. "W ciągu trzech tygodni wpłynęło tam ponad 2000 wniosków, co przekłada się na czterech chętnych na jedno mieszkanie. Wierzę, że także w Świdniku zainteresowanie naszymi mieszkaniami będzie równie duże" - zaznaczyła.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt. Jest to propozycja zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, młodych rodzin, a także Polaków, którzy nie posiadają zdolności kredytowej lub po prostu nie są zainteresowani kupnem mieszkania.

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego trwa budowa 2351 mieszkań w takich lokalizacjach jak: Zamość, Katowice, Kraków, Nowy Targ, Radom, Łowicz, Dębica, Mińsk Mazowiecki, Oława, Toruń i Świdnik.