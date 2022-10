Lubelskie: Mniejsze kolejki ciężarówek na polsko-ukraińskich przejściach w regionie

Do 150 zmniejszyła się we wtorek liczba ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski przez przejście z Ukrainą w Dorohusku (Lubelskie) – poinformował PAP rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Dzień wcześniej w kolejce stało około 220 tirów.

Rzecznik przekazał, że w kolejce po ukraińskiej stronie stoi we wtorek 590 tirów, co oznacza 22 godziny oczekiwania. W ciągu nocnej zmiany odprawiono 356 tirów na wjeździe do Polski. "W Dorohusku na wyjazd z kraju oczekuje 150 ciężarówek, tj. 6 godzin. Jest to mniej niż w poniedziałek rano, kiedy było 220 pojazdów" - powiedział Deruś, dodając, że na kierunku wywozowym służby odprawiły w nocy 326 tirów.

Natomiast w Hrebennem w kolejce na wjazd do Polski stoi 250 ciężarówek, tj. 20 godzin oczekiwania. Odprawy na wyjeździe z kraju odbywają się na bieżąco.

"Na polsko-ukraińskich przejściach w Zosinie i Dołhobyczowie nie ma również kolejek. Ruch odbywa się płynnie" - dodał rzecznik.

W związku z utrzymującymi się kolejkami w Dorohusku, na początku września przed tym polsko-ukraińskim przejściem protestowali przewoźnicy, którzy ciężarówkami blokowali drogę w obu kierunkach. Protestujący postulowali m.in. przywrócenie pasa dla tirów powracających z Ukrainy do Polski "na pusto" oraz wprowadzenie 24-godzinnej odprawy fitosanitarnej i weterynaryjnej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zadeklarował kontynuowanie działań dotyczących m.in. monitorowania funkcjonowania przejścia granicznego w Zosinie, na którym odprawiane są teraz również puste samochody ciężarowe, a także działań w celu zwiększenia przepustowości przejścia w Dorohusku, gdzie obecnie wszystkie służby i inspekcje pracują w reżimie 24 godzin na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

