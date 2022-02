Lubelskie: O ok. 100 ciężarówek dłuższa kolejka przed towarowym przejściem granicznym w Koroszczynie

O około sto ciężarówek wydłużyła się kolejka przed towarowym przejściem granicznym z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie). Szacunkowy czas czekania na wyjazd z Polski to 33 godziny. W kolejce stoi ok. 1100 pojazdów.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował PAP w poniedziałek rano, że w ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany funkcjonariusze odprawili na wyjeździe z kraju 377 pojazdów ciężarowych.

"Na wyjazd z Polski oczekuje ok. 1100 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania to 33 godziny" - poinformował.

Natomiast, na wjeździe do Polski w czasie ostatniej zmiany odprawiono 340 ciężarówek, w kolejce stoi ok. 820, a szacunkowy czas oczekiwania to 29 godzin.

Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 2977 pojazdów ciężarowych - 1455 wjeżdżających do Polski i 1522 wyjeżdzających z naszego kraju.

W związku z kryzysem migracyjnym 9 listopada ub.r. zamknięto do odwołania przejście graniczne w Kuźnicy na Podlasiu. Kierowcy ciężarówek kierowani są na towarowe przejścia graniczne w Koroszczynie lub w Bobrownikach na Podlasiu.

