Lubelskie: Od poniedziałku zawieszenie ruchu osobowego na przejściu w Dorohusku

Od poniedziałku na drogowym przejściu granicznym Dorohusk–Jagodzin zawieszony zostanie ruch osobowy. Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś wyjaśnił, że ma to na celu zwiększenie i usprawnienie odpraw ciężarówek w związku z transportem produktów z Ukrainy.

Od poniedziałku (27 czerwca) odprawa graniczna na polsko-ukraińskim przejściu Dorohusk-Jagodzin prowadzona będzie wyłącznie wobec pojazdów ciężarowych i połączeń autobusowych - poinformował rzecznik.

"Przyjęte rozwiązanie ma na celu zwiększenie przepustowości przejścia w Dorohusku oraz poprawę płynności ruchu towarowego w związku ze znacznym wzrostem odpraw w imporcie produktów rolno-spożywczych" - przekazał Michał Deruś.

Zaapelował do osób przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi lub pojazdami poniżej 7,5 tony, aby kierowały się na inne przejścia graniczne. W województwie lubelskim są to: Zosin, Hrebenne i Dołhobyczów.

W rozmowie z PAP rzecznik wyjaśnił, że zawieszenie ruchu osobowego na przejściu w Dorohusku oznacza, że na przykład lawety z samochodami o łącznej masie powyżej 7,5 tys. tony będą mogły być odprawiane w ruchu towarowym w Dorohusku. Samochody osobowe w tranzycie, czyli sprowadzane na Ukrainę z Unii Europejskiej, nie będą mogły być odprawiane na tym przejściu.

Na wjazd do Polski z Ukrainy przez przejście w Dorohusku czeka w sobotę 1,6 tys. pojazdów ciężarowych, co oznacza 100 godzin oczekiwania. Z kolei w kierunku przeciwnym jest to 500 tirów, a szacunkowy czas oczekiwania wynosi 23 godziny. Jeśli chodzi o ruch aut osobowych, to na wyjazd z Polski przed przejście ustawiła się kolejka 1,6 tys. samochodów. Szacunkowy czas czekania na odprawę wynosi 27 godzin. Na wjazd do Polski czeka 30 pojazdów osobowych.

Rzecznik przekazał, że w Hrebennem w kolejce na wjazd do Polski stoi 500 ciężarówek, co daje 40 godzin oczekiwania. Na wyjazd do Ukrainy stoi po polskiej stronie 740 tirów, tj. 48 godzin oczekiwania. Ruch osobowy odbywa się na bieżąco.

W Zosinie, gdzie odprawiane są ciężarówki poniżej 7,5 tony, na wyjeździe z Polski czeka 1,7 tys. pojazdów, co oznacza 36 godzin oczekiwania. Ruch samochodów ciężarowych i osobowych na wjeździe do Polski odbywa się na bieżąco. Również w Dołhobyczowie ruch osobowy odbywa się bez utrudnień.

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ joz/

