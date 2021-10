Lubelskie: Ofensywa Drogowa 2021 w powiecie łukowskim; kolejne odcinki dróg zmodernizowane

W ramach Ofensywy Drogowej 2021 w powiecie łukowskim wybudowano m.in.: chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w Ryżkach i w Łukowie oraz zmodernizowano fragment drogi w gminie Stanin. Władze gminy chcą kontynuować remonty w przyszłym roku.

Celem Ofensywy Drogowej 2021 realizowanej przez Samorząd Województwa Lubelskiego jest modernizacja dróg wojewódzkich na Lubelszczyźnie. W tym roku we współpracy z samorządami gmin Łuków, Stanin, Trzebieszów i miastem Łuków wyremontowano 2,5 km dróg wojewódzkich oraz zbudowano ciągi pieszo-rowerowe w Ryżkach i Łukowie.

W środę w miejscowości Ryżki (gm. Łuków) odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w ramach Ofensywy Drogowej 2021. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubelskiego, dyrekcji Dróg Wojewódzkich w Lublinie, radni i władze samorządowe.

Wójt gminy Łuków Mariusz Osiak podkreślił, że intensywność ruchu na drodze wojewódzkiej nr 807 jest bardzo duża i mieszkańcy od wielu lat wnioskowali o budowę chodnika.

"Cieszę się, że udało się to zrobić i na drodze wojewódzkiej 807 wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy o długości około 450 m i chodnik około 200 m. Pozostała trzecia część zadania, około 490 m ciągu pieszo-rowerowego; chcielibyśmy, aby została wykonana w przyszłym roku" - powiedział Osiak. Jak dodał, inwestycja kosztowała 560 tys. zł, brakujący odcinek będzie kosztował około 400 tys. zł.

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł zaznaczył, że inwestycje na drodze nr 806 i 807 w ramach Ofensywy Drogowej 2021 są bardzo potrzebne i poprawiają bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. "Chcemy kompleksowo te drogi zmodernizować. Jest jeszcze sporo do zrobienia w naszym powiecie" - dodał.

Obecny na konferencji wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa powiedział, że region jest "wielkim placem budowy, na którym prowadzone są nie tylko duże inwestycje, ale też inwestycje lokalne w drogi wojewódzkie i powiatowe".

"Zmieniliśmy filozofię inwestowania w drogi. Już nie tylko inwestujemy w drogi w dużych miastach, ale realizujemy inwestycje w sposób zrównoważony. W tym roku wydamy rekordowe środki na remonty i modernizację dróg wojewódzkich i te inwestycje będą się odbywały w każdym powiecie naszego regionu" - podkreślił Mulawa.

W tym roku na przebudowę dróg wojewódzkich nr 806, 807, 808 zainwestowane zostanie 5 mln zł.

"To przebudowane odcinki na długości 2,5 km. Chcemy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i rowerzystów, stąd inwestycje w ciągi pieszo - rowerowe" - dodał Mulawa.

Podkreślił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra współpraca z rządem i samorządowcami niższych szczebli.

"Przygotowujemy dokumentację w kierunku kolejnych inwestycji w powiecie łukowskim na drogach wojewódzkich. Liczymy tutaj na polski rząd, na nowe środki finansowe z programu Polski Ład, z Ministerstwa Infrastruktury" - powiedział wicemarszałek województwa lubelskiego.

Jak zaznaczył starosta powiatu łukowskiego Dariusz Szustek, drogi są dla powiatu bardzo ważne i są jego wizytówką.

"Są one drogami zbiorczymi, ważnymi z punktu strategicznego. Droga, na której się znajdujemy, wiedzie ku Mazowszu, dalej do Maciejowic, gdzie ma powstać nowy most na Wiśle, więc to też będzie ważny ciąg komunikacyjny" - powiedział Szustek.

Dodał, że udało się przekonać osoby decyzyjne do tego, aby w Łukowie była obwodnica.

"Obwodnica będzie miała kilkanaście kilometrów i będzie kosztować około 225 mln zł, a prace koncepcyjne już trwają. To są już konkretne decyzje, za tym poszły już konkretne pieniądze i to się sfinalizuje konkretną inwestycją. Będą przygotowane trzy, cztery koncepcje przebiegu tej dużej obwodnicy" - powiedział Szustek.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach Ofensywy Drogowej 2021 przy wsparciu Samorządu Województwa Lubelskiego realizuje cztery inwestycje drogowe na kwotę około 315 mln zł oraz 72 km dróg na kwotę 41 mln zł.

