Lubelskie: Ogłoszono wyniki przetargu na budowę obwodnicy Nałęczowa

W środę Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił wyniki przetargu na budowę obwodnicy Nałęczowa. Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę Strabag - poinformował rzecznik prasowy ZDW w Lublinie Kamil Jakubowski.

W przetargu złożono 11 ofert.

"Za najkorzystniejszą została wybrana ta, złożona przez firmę Strabag z Pruszkowa na kwotę 123 441 677,34 zł. Ta oferta otrzymała najwyższą łączną ilość punktów według kryteriów oceny ofert spośród złożonych na wykonanie zamówienia" - przekazał w środę Jakubowski.

Do czwartku oferenci mają możliwość składania odwołań od wyboru. W przypadku ich niewniesienia, możliwe będzie podpisanie umowy z firmą Strabag.

Obwodnica Nałęczowa zostanie wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin - Nałęczów - Bochotnica, jako połączenie dróg wojewódzkich nr 826 i nr 830. Obwodnica rozpocznie się w Sadurkach i będzie przebiegała w pobliżu miejscowości Cynków i Strzelce. Po ponad pięciu kilometrach zakończy się przy drodze wojewódzkiej nr 826."Obwodnica biegnie po nowym śladzie, czyli jest budowana poza terenem zabudowanym. W ten sposób nie musimy ponosić kosztów na wykupy terenów już zabudowanych i wypłacać z tego tytułu większe odszkodowania. Długość obwodnicy to 5,2 km. Będą na niej dwa skrzyżowania typu rondo oraz dwa skrzyżowania, które wybudujemy na przecięciu zarówno drogi powiatowej, jak i drogi gminnej na ulicy Cynkowej" - podkreślił dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera.

"Ta inwestycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. To zmniejszy praktycznie do zera ruch samochodów ciężarowych przez centrum tego uzdrowiskowego miasteczka. Rozpoczynamy równocześnie projektowanie drugiej części obwodnicy, która będzie zupełnie omijała Nałęczów do drogi 830, czyli na Kazimierz Dolny" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowa droga ma być gotowa do połowy 2024 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl