Lubelskie: Ok. 11 godzin oczekiwania na przejściu z Białorusią w Koroszczynie

Około 11 godzin czekają w środę kierowcy tirów na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie), które jest jedynym działającym towarowym przejściem z Białorusią. Przed przejściem od wtorku trwa protest przewoźników.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że na wjeździe z Białorusi do Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie w środę rano - według danych strony białoruskiej - w 2-godzinnej kolejce oczekiwało ok. 50 pojazdów ciężarowych. Na wyjeździe z Polski na Białoruś w 11-godzinnej kolejce stoi ok. 340 tirów. W ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany na przejściu w Koroszczynie odprawiono w obu kierunkach 378 ciężarówek.

Rzecznik lubelskiej IAS podał, że na wjazd do Polski przez osobowe przejście graniczne w Terespolu w godzinnej kolejce czeka ok. 80 samochodów. Na wyjeździe na Białoruś nie ma kolejki, odprawy odbywają się na bieżąco. W ciągu nocnej zmiany na przejściu w Terespolu odprawiono 604 pojazdy, w tym 550 samochodów osobowych i 54 autokary.

Od wtorku w Koroszczynie trwa protest przewoźników, który polega na częściowym blokowaniu drogi krajowej nr 68 do przejścia granicznego. Jak przekazała policja, uczestnicy zgromadzenia przepuszczają po jednym składzie na godzinę. Ruch samochodów osobowych odbywa się bez przeszkód.

10 lutego zawieszono do odwołania ruch na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach (Podlaskie). To efekt decyzji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego podjętej - jak oświadczył minister - "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa". Wcześniej białoruski sąd w Grodnie skazał na osiem lat kolonii karnej działacza polskiej mniejszości, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Z powodu ograniczeń wprowadzonych przez stronę białoruską polscy przewoźnicy nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku granicy Białorusi z Litwą i Łotwą. Ich pojazdy odprawiane są tylko na przejściu granicznym w Koroszczynie. W związku z tym szef MSWiA podjął decyzję o ograniczeniu ruchu dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze. Ruch towarowy na tym przejściu granicznym jest otwarty wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach UE i EFTA.

Białoruscy przewoźnicy mogą kierować się na Białoruś przez Litwę i Łotwę. Ograniczenie nie obejmuje ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.

