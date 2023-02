Lubelskie: Około 7 godz. czekają kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy w Dorohusku

Ok. 7 godz. czekają w poniedziałek kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście graniczne w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce jest 150 pojazdów – poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. W Hrebennem odprawy na wyjeździe z kraju odbywają się na bieżąco.

Rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś przekazał, że na przejściu w Dorohusku po ukraińskiej stronie stoi ok. 340 pojazdów ciężarowych do kontroli weterynaryjnej, a czas oczekiwania wynosi ok. 13 godzin.

"Na kierunku wywozowym z Polski oczekuje ok. 150 pojazdów ciężarowych. Szacunkowy czas oczekiwania to 7 godzin" - uzupełnił. Dodał, że w kolejce po stronie polskiej czeka na odprawę ok. 150 tirów.

Na przejściu w Hrebennem po polskiej stronie granicy nie ma kolejek, tiry odprawiane są na bieżąco. Na wjazd do Polski z Ukrainy czeka ok. 300 pojazdów, co oznacza do 30 godzin postoju.

Natomiast na przejściach z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie, gdzie odprawiane są pojazdy o masie do 7,5 t, ruch w obu kierunkach odbywa się na bieżąco.

"Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili 3,9 tys. pojazdów ciężarowych i 3,4 tys. samochodów osobowych" - przekazał Deruś.

Polsko-ukraińska granica w woj. lubelskim liczy 296 km. W regionie są cztery drogowe przejścia graniczne z Ukrainą oraz dwa przejścia kolejowe (Dorohusk, Hrubieszów). W zeszłym roku ponad 7,1 mln osób przekroczyło polsko-ukraińską granicę na przejściach w woj. lubelskim, z czego 4 mln odprawiono na wjeździe do Polski.

