Lubelskie: Osiem ofert w przetargu na budowę obwodnicy Gorajca

Osiem podmiotów złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Gorajca (woj. lubelskie) w ciągu drogi krajowej nr 74. Jak podała w środę GDDKiA, wszystkie propozycje zmieściły się w zaplanowanym budżecie na tę inwestycję, tj. 184 mln zł.

Najniższą cenę (119 mln zł) projektu i budowy obwodnicy Gorajca w ciągu DK74 zaproponowało konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) oraz Antex II (partner). Natomiast najdroższą ofertę (183 mln zł) złożyło konsorcjum Roverpol (lider) - Rover Infraestructuras (partner).

Jak poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do przetargu na budowę obwodnicy Gorajca wpłynęło łącznie osiem ofert i wszystkie zmieściły się w zarezerwowanej na ten cel kwocie tj. 184 mln zł.

Oferty zostaną teraz sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (30 proc.) oraz przedłużenia okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (10 proc.). "Wyłonienie najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę trasy planujemy w przyszłym roku" - przekazała GDDKiA.

Planowana trasa obwodnicy Gorajca będzie liczyć 6,6 km długości. Ominie istniejącą zabudowę miejscowości po północno-zachodniej stronie obecnego przebiegu DK74. Nowa trasa przetnie dolinę rzeki Gorajec i włączy się do odcinka DK74 w miejscowości Gorajec Zagroble-Kolonia.

Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasmowa klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK74.

Obwodnica Gorajca zostanie zbudowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W woj. lubelskim w ramach tego programu powstaną obwodnice w: Janowie Lubelskim, Dzwoli, Gorajcu, Szczebrzeszynie i Zamościu oraz Łęcznej i Łukowie.

"Obecnie trwają prace przygotowawcze dla obwodnic Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna, Zamościa (wszystkie w ciągu DK74) oraz Łęcznej (DK82) i Łukowa (DK63/76). Poza obwodnicą Gorajca na etapie przetargu jest także obwodnica Dzwoli, która będzie realizowana razem z rozbudową DK74 na odcinku Janów Lubelski - Frampol" - podała GDDKiA w środę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl