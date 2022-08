Lubelskie: Otwarcie ofert w przetargu na koncepcję kładki na Wiśle - 27 września

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy kładki pieszo-rowerowej na Wiśle pomiędzy Kazimierzem Dolnym i Janowcem - poinformował PAP rzecznik ZDW w Lublinie Kamil Jakubowski. Dodał, że otwarcie ofert odbędzie się 27 września br.

Jakubowski przekazał, że w ramach ogłoszonego w piątek przetargu wykonawca będzie zobowiązany do opracowania minimum trzech wariantów lokalizacji przeprawy i co najmniej trzech wariantów konstrukcyjnych dla każdego z trzech wariantów przebiegu kładki i dróg dojazdowych. Następnie zamawiający wybierze dwa warianty lokalizacyjne i minimum dwa warianty konstrukcyjne kładki do dalszego opracowania. Na podstawie opracowanych materiałów wykonawca ma wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji i ją uzyskać.

Jak dodał Jakubowski, potrzebę inwestycji ZDW i władze województwa motywują wzmożonym turystycznym ruchem rowerowym oraz pieszym w okolicach Nałęczowa, Puław, Kazimierza Dolnego i Janowca. "Zależy nam na tym, by piesi i rowerzyści czuli się bezpiecznie i mogli swobodnie, bez zsiadania z dwóch kółek i wsiadania do samochodów czy na prom przemieścić się z Janowca do Kazimierza Dolnego" - powiedział Jakubowski. Wyraził nadzieję, że budowa kładki pobudzi jeszcze bardziej ruch turystyczny i zachęci kolejne osoby do zwiedzania Lubelszczyzny na rowerze.

Na przygotowanie koncepcji ZDW planuje wydać nie więcej niż ok. 2,032 mln zł.

