Lubelskie: Otwarto nową krytą pływalnię w Tomaszowie Lubelskim

34 mln zł kosztowała budowa krytej pływalni wraz z modernizacją towarzyszącego jej kompleksu sportowego w Tomaszowie Lubelskim. Nowy obiekt ma służyć mieszkańcom miasta i regionu, ale też przyczyniać się do rozwoju turystyki.

Nowo wybudowana kryta pływalnia została uroczyście otwarta w piątek. W uroczystości miał uczestniczyć wicepremier, minister aktywów państowych Jacek Sasin, ale nie przyjechał. "Pan premier wziął w zakres swoich obowiązków wiele spraw i niestety one go zatrzymały" - tłumaczył zebranym burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że budowa nowej krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim to przejaw podnoszenia standardów życia mieszkańców Polski wschodniej. Przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o tym, że Polska jest jedna i nie można stawiać tylko na rozwój kilku metropolii, bo wtedy Polska podzieli się na bogatą i biedną.

"Ten basen, ten kompleks rekreacyjno-sportowy jest jak gdyby spełnieniem testamentu Lecha Kaczyńskiego, że ściana wschodnia powoli, dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości, wychodzi z poczucia beznadziejności" - powiedział Stawiarski.

Budowa nowej krytej pływalni była elementem większego projektu dotyczącego modernizacji istniejącego kompleksu sportowego OSIR "Tomasovia". Projekt obejmował też m.in. remont budynku hali sportowej z zapleczem administracyjno-socjalnym.

W nowo wybudowanej pływalni jest m.in. basen od wymiarach 25x12 m, basen do nauki pływania i rekreacji oraz liczne atrakcje - jacuzzi, zjeżdżalnie, sauna, siłownia, basen dla dzieci, restauracja.

"Całość wkomponowana jest w ośrodek sportu i rekreacji, który ma już bogatą ofertę - mamy tu dwa tory wrotkarskie, korty tenisowe, boiska, trasy narciarstwa biegowego. Czasami słyszę takie porównanie, że Tomaszów Lubelski jest taką +Spałą Roztocza+, czyli miejscem, gdzie sportowcy mogą naprawdę ćwiczyć, przygotowywać się w wielu dyscyplinach i temu będzie ten ośrodek służyć" - powiedział Żukowski.

Wicemarszałek woj. lubelskiego Michał Mulawa podkreślił, że mieszkańcy Tomaszowa i regionu czekali na taką pływalnię od wielu lat. "Młodzież i dzieci w Tomaszowie Lubelskim niczym nie różnią się od młodzieży i dzieci w Warszawie czy na Pomorzu. My też zasługujemy tutaj na takie inwestycje jak basen, a to jest jedna z podstawowych inwestycji dla zdrowia dzieci i młodzieży" - powiedział.

Jego zdaniem ta inwestycja przyczyni się też do rozwoju tego regionu. "Ten kompleks rekreacyjno-sportowy, basen, towarzysząca mu infrastruktura wzmacnia walory turystyczne Roztocza i regionu lubelskiego. Takich nowoczesnych obiektów sportowych tutaj brakowało. Bardziej atrakcyjna Zamojszczyzna, bardziej atrakcyjne Roztocze to również więcej turystów i to również rozwój gospodarki" - zaznaczył Mulawa.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 34 mln zł. Ponad 18 mln zł dofinasowania samorząd Tomaszowa Lubelskiego uzyskał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 3 mln zł stanowiło dofinasowanie z rezerwy budżetu państwa, a ponad 5,6 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejne 3 mln zł dołożył samorząd powiatu tomaszowskiego. "Ten montaż finansowy jest jednym z najlepszych, jakie można sobie wyobrazić" - dodał Żukowski.

Inwestycja została zakończona w czerwcu, znacznie wcześniej niż planowano - termin zakończenia był wyznaczony na październik 2020 r.