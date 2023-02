Lubelskie: PKP PLK podpisały umowę na przebudowę dwóch peronów w Grabowie Szlacheckim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na przebudowę dwóch peronów za prawie 6 mln zł w Grabowie Szlacheckim na linii kolejowej Łuków – Dęblin; zakończenie robót zaplanowano na drugi kwartał 2024 r. - poinformował w środę Karol Jakubowski z zespołu prasowego spółki.

Jakubowski podał, że spółka podpisała umowę na przebudowę dwóch peronów na przystanku kolejowym Grabów Szlachecki (woj. lubelskie). "Prace o wartości prawie 6 mln zł netto będą realizowane w formule +projektuj i buduj+" - przekazał dodając, że zakończenie robót planowane jest w drugim kwartale 2024 r

Nowe perony - wskazał Jakubowski - będą wyższe, aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie z pociągów było łatwiejsze. Na przystanku powstaną wiaty, ławki i jasne LED-owe oświetlenie, tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. "Dla osób niewidomych i niedowidzących będą ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu" - poinformował dodając, że do peronów będzie prowadził nowy chodnik.

Jak podał Jakubowski, oprócz przystanku zostanie wyremontowany sąsiedni przejazd kolejowo - drogowy, na którym wykonawca wymieni tory i nawierzchnię, a także zainstaluje sygnalizatory świetlne.

Zapowiedział, że inwestycja realizowana w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" zapewni wygodniejsze podróże pociągiem w kierunku Łukowa i Dęblina.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk cytowany w komunikacie wskazał, że na inwestycje w rozwój kolei w dużych miastach i małych miejscowościach rząd kieruje rekordowe środki. "Poprawia się jej dostępność, co powoduje, że coraz więcej osób chce korzystać z jej usług" - podał.

Jak wskazał prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, zwiększa się dostępność komunikacyjna do kolei. "Nowe perony w Grabowie Szlacheckim to krok do budowania atrakcyjnej oferty podróży pociągiem dla mieszkańców mniejszych miejscowości" - stwierdził.

Na przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki w ramach "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" przeznaczono 1 mld zł. W programie uwzględniono 314 lokalizacji (185 na liście podstawowej i 129 na rezerwowej).

W woj. lubelskim inwestycje obejmą 20 przystanków na liście podstawowej: Łagiewniki, Żurawnica, Leopoldów, Sarnów, Bystrzyca koło Lublina, Kraśnik, Wólka Niedzieliska, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Chotyłów, Szczebrzeszyn Miasto, Niedzieliska - Kolonia, Długi Kąt, Chełm, Grabów Szlachecki, Milanów, Bezwola, Lisiowólka, Jaski i Aleksandrów.

