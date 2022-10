Lubelskie: PKP PLK przekazały podkłady i szyny na remont Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej

PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały Powiatowi Opolskiemu (Lubelskie) prawie 3500 podkładów oraz ponad 1800 m szyn na remont toru, po którym pojedzie na kolejnych odcinakach turystycznych Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa - poinformował Karol Jakubowski z PKP PLK.

Jak wyjaśnił w komunikacie Jakubowski, prawie 3500 podkładów oraz ponad 1800 m szyn przekazanych Powiatowi Opolskiemu przez PKP PLK pochodzi ze zmodernizowanej linii koło Warszawy. Materiały pozwolą na remont toru i umożliwią przygotowanie 6-kilometrowej trasy od Karczmisk do Wymysłowa w kierunku Nałęczowa. Aktualnie NKW jeździ na dwóch trasach, od Karczmisk do Polanówki i od Karczmisk do Poniatowej.

Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel stwierdził, że darowizny PLK to korzyść dla pasjonatów kolei i turystów. "Organizacje, które otrzymują elementy kolejowej infrastruktury, promują regiony i jego atrakcje lub pielęgnują pamięć o historii kolejnictwa w Polsce" - stwierdził Bittel dodając, że działania PLK sprzyjają rozwojowi kolei.

Zdaniem prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela, nieprzydatnie materiały mogą być wykorzystane w działalności kolei o charakterze turystycznym. "Dzięki takiej pomocy dla organizacji i samorządów, korzystają turyści i mieszkańcy" - zaznaczył. Wskazał, że darowizna PLK dla NKW pozwoli na utrzymanie i rozwój wąskotorówki, która jest atrakcją turystyczną Lubelszczyzny.

Zgodnie z informacją Jakubowskiego w ostatnich latach PKP PLK przekazały ponad 100 darowizn instytucjom, które dbają o historię kolei. W br. szyny i elementy toru trafiły do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, Pomorskiemu Towarzystwu Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni spółka przekazała urządzenia sterowania ruchem kolejowym, Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei otrzymało wózki motorowe WM-10L i WŻA-10L oraz wagon osobowy typu 104 Af, Klub Żeglarski "Grot" w Wierzchlądzie otrzymał sześć słupów sieci trakcyjnej, spółka przekazała także do Ostrołęki fragment mostu kolejowego z 1954 r., który zostanie odrestaurowany i wyeksponowany.

Nadwiślańską Kolejkę Wąskotorową wybudowano w 1892 r.. Początkowo miała drewniane tory, po których kursowały specjalne konne zaprzęgi transportujące buraki cukrowe z pól do cukrowni. Obecnie stanowi atrakcję turystyczną, z której w lecie br. skorzystało ok. 12,5 tys. osób.

