Lubelskie: PKP PLK: przetarg na projekt linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj - poinformowała w środę Anna Zajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Spółka PKP PLK zaplanowała, że projekt nowych połączeń powstanie do 2026 r., a w 2027 r. rozpocznie się ich budowa. Wartość projektu oszacowano na 906 mln zł.

"Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji projektowej 18-km linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski oraz ok. 12-km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto - Kraśnik" - poinformowała przedstawicielka PKP PLK dodając, że obie trasy zostaną zelektryfikowane.

Projekt - wskazała - przewiduje budowę ok. 15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

"Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie także studium projektowo-techniczne dla budowy oraz elektryfikacji kolejnej 35-km jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski - Biłgoraj" - podała.

Jak wskazano, po zrealizowaniu inwestycji mieszkańcy Janowa Lubelskiego i Biłgoraja zyskają połączenie kolejowe z Lublinem. "Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1 godz. 36 min" - zapowiedziała spółka.

Zajewska-Pawluk podała, że to pierwsze postępowanie przetargowe w województwie lubelskim z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

Z programu Kolej Plus - wskazano - zakwalifikowano w sumie pięć projektów w regionie: budowę linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj, utworzenie nowego połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/KWK Bogdanka, rewitalizację połączenia Chełm - Włodawa, elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin oraz modernizację i elektryfikację linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada.

Program Kolej Plus jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

