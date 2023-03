Lubelskie: Podpisano 73 umowy na dofinansowanie z rządowego funduszu drogowego

Pierwsze 73 umowy na ponad 231 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisano we wtorek z samorządowcami w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Łącznie w tym roku do regionu trafi z funduszu ponad 271 mln zł.

Do gmin i powiatów w województwie lubelskim trafi 271,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozwoli to na realizację 115 inwestycji drogowych w tym regionie.

We wtorek 28 marca br. podpisano umowy z 11 powiatami, największe dofinansowanie otrzymały powiaty ziemski lubelski oraz kraśnicki.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest jednym z pięciu programów rządowych poświęconych inwestycjom. Do województwa lubelskiego trafia z nich w sumie ponad 500 mln zł.



We wtorek podczas przekazania symbolicznych czeków wojewoda lubelski Lech Sprawka przypomniał, że w sumie do gmin i powiatów trafi 271,5 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 115 inwestycji drogowych. Jak podkreślił, minimum 265 km dróg zostanie wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych. "Dzisiaj podpisujemy umowy na 73 zadania na łączną kwotę 231,2 mln zł. Pozostałe umowy z tej listy są przygotowywane" - dodał wojewoda.

Umowy zostały podpisane z 11 powiatami i 40 gminami

Wskazał, że wśród 11 powiatów, z którymi we wtorek podpisano umowy, największe dofinansowanie otrzymały powiaty ziemski lubelski (ok. 29 mln zł) i kraśnicki (ok. 17 mln zł). Wśród 40 gmin są to z kolei: miasto Biała Podlaska (30 mln zł) i miasto Chełm (10 mln zł).

Starosta kraśnicki Andrzej Rolla wyjaśnił, że otrzymane środki zostaną przeznaczone na modernizację 7 km drogi powiatowej relacji Wilkołaz - Zakrzówek. "Ta droga jest w bardzo złym stanie, po remoncie będzie na pewno bezpiecznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 23 mln zł, a uzyskaliśmy 80 proc. dofinansowania" - powiedział PAP starosta kraśnicki.

Powiat chełmski otrzymał dofinansowanie w wysokości ok. 5 mln zł. Jak wyjaśnił starosta chełmski Piotr Deniszczuk, dzięki temu zostaną wyremontowane dwie drogi: na terenie gminy Wojsławice i na terenie gminy Rejowiec. "To są inwestycje najbardziej potrzebne, bo mieszkańcy od wielu lat o to postulują" - poinformował starosta. Dodał, że oba odcinki mają po ok. 2,5 km.

Miasto Świdnik dostało 1,2 mln zł wsparcia z rządowego programu na dwie inwestycje drogowe. Zastępca burmistrza Świdnika Marcin Dmowski powiedział PAP, że chodzi o budowę nowych ulic: Kopera i Pileckiego. "Otrzymane dofinansowanie stanowi 50 proc. kosztów całej inwestycji. Jedna z dróg połączy osiedle domków jednorodzinnych z miastem, a druga będzie stanowić połączenie głównej al. NSZZ Solidarność z osiedlem bloków" - wskazał Dmowski.

Wojewoda lubelski podsumował, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest jednym z pięciu programów rządowych poświęconych inwestycjom. "W sumie już w tej chwili z tych pięciu programów dla województwa lubelskiego to jest ponad 500 mln zł. (...) Niewykluczone, że być może będzie jakiś wyodrębniony program naboru dla gmin przygranicznych" - przekazał Lech Sprawka.

