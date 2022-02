Lubelskie: Podpisano porozumienie na budowę obwodnicy Opola Lubelskiego

W Opolu Lubelskim podpisano w środę porozumienie dotyczące budowy obwodnicy miasta. Będzie ona przebiegała po jego wschodniej części. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku, jej koszt to 45 milionów złotych.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego a Gminą Opole Lubelskie. Obecny na konferencji prasowej w Opolu Lubelskim wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa podkreślił, że zarząd Województwa Lubelskiego w tej kadencji powrócił "do filozofii budowy obwodnic w miastach powiatowych, na drogach wojewódzkich". "Uważamy, że obwodnice takich miast jak Opole Lubelskie, to przede wszystkim bezpieczeństwo dla mieszkańców, to także rozwijanie miasta i tworzenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe czy rozwój przedsiębiorczości. Dzisiejsze nasze spotkanie z burmistrzem Sławomirem Plisem pokazuje bardzo dobrą współpracę pomiędzy samorządami a polskim rządem" - powiedział.

Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis stwierdził z kolei, że obwodnica miasta to "pożądany przez mieszkańców, bardzo ważny strategicznie szlak komunikacyjny"."Podpisane dzisiaj porozumienie to gwarancja dla naszego miasta i społeczności lokalnej, że ta obwodnica powstanie. Obwodnica miasta to przede wszystkim rozwój, bezpieczeństwo, to kluczowa inwestycja dla naszego miasta" - podkreślił. Dodał, że obecnie cały tranzyt przebiega przez centrum i koło lokalnych zabytków. "Dzięki tej drodze, której budowa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie jakie otrzymaliśmy z polskiego rządu, będzie bezpieczniej i przede wszystkim ciszej" - powiedział.

Budowa obwodnicy rozpocznie się w przyszłym roku. Cały odcinek będzie liczył 1,750 kilometra i będzie znajdował się po wschodniej części centrum Opola Lubelskiego. W ramach budowy powstaną nowe skrzyżowania, nowy most na rzece Jankówka, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki i oświetlenie. Obwodnica Opola Lubelskiego znalazła się na liście 51 obwodnic, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Całkowity koszt inwestycji wynosi 45 mln zł, z czego wsparcie RFRD wyniosło 27 mln zł.

