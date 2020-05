Lubelskie: Podpisano umowy na ponad 10 mln zł dotacji na OZE

Ponad 10 mln zł dotacji otrzyma pięć samorządów w Lubelskiem z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. W środę samorządowcy podpisali stosowne umowy z zarządem województwa lubelskiego.

Umowy podpisali burmistrzowie miast Nałęczów, Tomaszów Lubelski, Kraśnik, Parczew i Radzyń Podlaski. Łącznie te samorządy otrzymają ponad 10 mln zł dotacji, a cała wartość inwestycji w nich wyniesie 19,5 mln zł.

To ostatni konkurs na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w Lubelskiem w kończącej się unijnej perspektywie finansowej. Do konkursu samorządy zgłosiły 210 projektów; do dofinansowania wybrano 86 projektów z 76 gmin. Łączna kwota dotacji wyniesie 186 mln zł, niemal dwa razy więcej niż pierwotnie planowano.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że oprócz efektu ekologicznego inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą też oszczędności mieszkańcom, którzy będą z nich korzystać. W obecnej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie na ten cel przeznaczono blisko 750 mln zł - podał marszałek.

"To już ostatni konkurs. Będą następne, ale dopiero w nowej perspektywie finansowej. To jest na pewno kierunek, który będzie preferowany zarówno przez Unię Europejską, jak i przez każdy rząd każdego kraju, gdzie nasycenie odnawialnymi źródłami energii nie jest jeszcze - tak jak w Polsce - na odpowiednio wysokim poziomie" - powiedział Stawiarski.

Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka, który podpisał umowę na prawie 2,1 mln zł dotacji powiedział, że powstanie dzięki temu 351 instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pieców na biomasę. Cała wartość projektu wyniesie blisko 4,5 mln zł.

"Zielona energia ma szczególne znaczenie w gminie uzdrowiskowej, jaką jest Nałęczów. To kolejny etap działań, mających na celu umocnienie wizerunku gminy przyjaznej środowisku. Przyniesie poprawę warunków życia mieszkańców oraz turystów i kuracjuszy, którzy do Nałęczowa przyjeżdżają" - powiedział Pardyka.

Tomaszów Lubelski otrzyma ponad 3,1 mln zł dofinansowania, wartość całego projektu wyniesie 5,6 mln zł. Za te pieniądze powstanie 467 instalacji paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła w domach mieszkańców.

"Nasze miasto, jak cała Lubelszczyzna, leży w najbardziej nasłonecznionej części kraju. To daje możliwość produkcji czystej energii. Na terenie miasta mamy już trzy farmy fotowoltaiczne, te nowe instalacje to będzie jakby czwarta, taka wielkość energii trafi do mieszkańców bezpośrednio" - powiedział burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Wojciech Żukowski.

Autor: Zbigniew Kopeć

kop/ je/