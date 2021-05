Lubelskie: Ponad 128 mln zł na odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Ponad 128 mln zł unijnego dofinasowania przeznaczył zarząd woj. lubelskiego na inwestycje w przedsiębiorstwach w odnawialne źródła energii. Dotacje otrzyma 332 firmy w regionie.

Dotacje dla przedsiębiorstw pochodzą z projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W czwartek marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył umowy na dofinasowanie inwestycji w odnawialne źródła energii siedmiu przedsiębiorcom z regionu. Dotyczą one głównie budowy instalacji fotowoltaicznych. "Chciałbym, żeby na każdym domu, fabryce, instytucji, przedsiębiorstwie były instalacje fotowoltaiczne, bo z tych małych instalacji tworzy się jedna wielka, która mam nadzieję doprowadzi nas do zeroemisyjności planowanej w 2050 roku. Mam nadzieję, że poprzez takie instalacje, szybciej do tego dojdziemy" - powiedział Stawiarski.

Marszałek przypomniał, że pierwotna kwota przeznaczona w programie na inwestycje w OZE w przedsiębiorstwach w Lubelskiem wynosiła nieco ponad 45 mln zł, ale Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększał ją dwa razy i obecnie jest to blisko 128,5 mln zł. Łącznie wpłynęło 850 wniosków; do dofinasowania wybrano 332 projekty.

Wśród przedsiębiorstw, które otrzymały w czwartek dofinansowanie jest PKS w Łukowie. 82 tys. zł dotacji przeznaczone będzie na budowę paneli fotowoltaicznych na jednym z budynków stacji obsługi autobusów, gdzie dokonuje się przeglądów i konserwacji pojazdów. Cała inwestycja będzie kosztować 164 tys. zł.

"Panele zapewnią nie tylko prąd, ale ogrzewanie pomieszczeń socjalnych. Zakładamy, że inwestycja zwróci się w ciągu trzech - pięciu lat. Gdyby nie to dofinansowanie, to pewnie zastanawiałbym się, czy w tym momencie, udałoby się to zrealizować. Takie wsparcie dla branży transportowej jest niezwykle potrzebne, bo nasz PKS przewozi ok. 250 tys. pasażerów w ciągu jednego miesiąca" - podkreślił prezes PKS w Łukowie Tomasz Madoń.

Ośrodek wczasowy "Rodzinny Klub Wypoczynkowy Niebieskie Migdały" w Okunince nad Jeziorem Białym dostał ok. 100 tys. zł dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznej, która da możliwość ogrzewania pokoi dla gości oraz basenu. Wartość całej inwestycji wyniesie ok. 200 tys. zł. "Cieszymy się z tego wsparcia, ponieważ branża turystyczna w tym okresie pandemicznym przeżywa dosyć duży kryzys. Inwestujemy w instalacje fotowoltaiczne, po to, żeby zaoszczędzić parę złotych i przekazać je na inny profil działalności" - podkreślił współwłaściciel ośrodka Jacek Korzeniewski.

250 tys. zł wsparcia otrzymała również spółka komunalna "Nałęcz" z Niedrzwicy Dużej, która zbuduje instalacje fotowoltaiczne na trzech stacjach poboru wody. "Energia będzie wykorzystywana do pracy pomp, które wydobywają wodę oraz do działania innych urządzeń. Liczymy na duże oszczędności w kosztach energii elektrycznej w przedsiębiorstwie" - powiedział prezes PK Nałęcz w Niedrzwicy Dużej Mariusz Zgórka. Wartość całej inwestycji to ponad 500 tys. zł.

Stawiarski podkreślił, że dofinansowanie tego typu inwestycji w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny jest bardzo potrzebne, ponieważ one nie tylko przyczyniają się do obniżenia kosztów produkcji, ale stają się też elementem realizacji w regionie Europejskiego Zielonego Ładu. "Zwiększać środki na odnawialne źródła energii to jest cel każdego samorządu, bo tu tkwią wielkie rezerwy, jeśli chodzi o nasze dostosowanie do wymogów unijnych, światowych, żebyśmy byli naprawdę zeroemisyjnym krajem w 2050 roku" - dodał marszałek.

Europejski Zielony Ład to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050. Zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, w tym m.in. emisji CO2.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl