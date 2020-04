Lubelskie: Ponad 200 wniosków o wsparcie miejsc pracy

210 wniosków na wsparcie miejsc pracy dla ok. 13 tys. pracowników, na łączną kwotę ponad 61 mln zł wpłynęło dotychczas do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ponad 4,5 tys. mikro przedsiębiorców złożyło wnioski o pożyczki.

Marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski podczas wideokonferencji w czwartek poświęconej realizacji tzw. tarczy antykryzysowej poinformował, że na dofinansowanie do wynagrodzeń samorząd województwa lubelskiego wygospodarował 89 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz ok. 70 mln zł z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Środki na te cele pochodzą także z budżetu państwa.

"Bardzo poważnie i bardzo szybko podchodzimy do problemu, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych, o problem ewentualnych zwolnień związanych z kryzysem wywołanym pandemią" - powiedział Stawiarski.

Działania tarczy antykryzysowej realizowane są poprzez urzędy pracy w ramach Funduszu Pracy (zasilanego ze środków z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Lublinie wpłynęło dotychczas łącznie 210 wniosków o wsparcie dla około 13 tys. pracowników, na łączną kwotę ponad 61 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 102 wnioski na łączną kwotę wsparcia ponad 11,2 mln zł dotyczą ochrony 716 miejsc pracy z tytułu przestoju ekonomicznego, a 118 wniosków na łączną kwotę wsparcia blisko 58,9 mln zł dotyczą ochrony prawie 12,3 tys. miejsc pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy. Urząd wystąpił też o środki dla kolejnych przedsiębiorców na wsparcie łącznie 6 tys. 314 miejsc pracy (w ramach obniżonego wymiaru czasu pracy i przestoju) na łączną kwotę ponad 33 mln zł.

"Na dzisiaj zakontraktowaliśmy około 40 mln zł, co pozwala na zagwarantowanie dalszej pracy ponad 8 tys. pracowników" - powiedział dyrektor WUP w Lublinie Andrzej Pruszkowski.

Wśród przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie jest firma meblarska Black Red White. Firma ta zgłosiła zamiar zwolnienia ok. 1,9 tys. pracowników w swoich dwóch spółkach. "Obie spółki wystąpiły ze stosownymi wnioskami, łącznie ich oczekiwania wynoszą ok. 27 mln zł. Jestem przekonany, że ta kwota znajdzie się najbliższych dniach na kontach tych firm" - powiedział Pruszkowski.

Pomoc dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pracy realizowana jest poprzez powiatowe urzędy pracy w formie m.in. pożyczki do 5 tys. zł dla mikro przedsiębiorców, czyli zatrudniających do 10 osób. Dotychczas woj. lubelskim wnioski o pożyczki złożyło 4549 mikro przedsiębiorców, na łączną kwotę ok. 22 mln zł.

Wojewódzki Urząd Pracy do finansowania tego instrumentu w Lubelskiem pozyskał łącznie ponad 156 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie ponad 30 tys. pożyczek.

Stawiarski powiedział, że na koniec marca w woj. lubelskim zarejestrowanych było 71 tys. 409 bezrobotnych, a rok wcześniej było ich 75 tys. W marcu tego roku zarejestrowało się 6 tys. 201 nowych bezrobotnych; w marcu 2019 r. było to ponad 8 tys. Zwolnienia grupowe dotyczące 1907 osób zgłosiły w marcu trzy podmioty. W kwietniu dotychczas cztery podmioty zgłosiły zamiar zwolnienia łącznie 159 osób. Bezrobocie w woj. lubelskim obecnie wynosi 7,8 proc.