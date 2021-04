Lubelskie: Ponad 289 mln zł na remont i budowę dróg lokalnych

Ponad 289 mln zł otrzymają samorządy woj. lubelskiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozwoli to na inwestycje - remonty lub budowę – na ponad 525 km dróg gminnych i powiatowych.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował w piątek na wideokonferencji prasowej, że w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg województwo otrzymało 289 mln 671 tys. zł na remont i budowę nowych dróg.

"Jest to znacząca kwota. Województwo lubelskie przy rozdziale tych środków dobrze wygląda na tle kraju" - powiedział Sprawka

Wojewoda podkreślił, że przyznana kwota na dofinasowanie lubelskich inwestycji drogowych stanowi 10,5 proc. całkowitej wartości rządowego funduszu (2 mld 758 mln zł), natomiast mieszkańcy województwa stanowią 5,5 proc. populacji całego kraju. "Mamy blisko dwukrotnie większy udział w rozdysponowanych środkach z funduszu w stosunku do procentowego udziału mieszkańców w populacji całego kraju" - zaznaczył.

Sprawka dodał, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca woj. lubelskie otrzymało z funduszu dofinasowanie w wysokości 137,4 zł. Sprawka zaznaczył, że wyższy wskaźnik ma tylko woj. podlaskie - 174,4 zł na jednego mieszkańca.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinasowanie inwestycji drogowych otrzymają samorządy powiatowe i gminne. Jak podał Sprawka, w woj. lubelskim blisko 191 mln zł trafi do powiatów, a ponad 98,7 mln zł do gmin.

Dofinansowanie przyznane zostało dla 15 samorządów powiatowych na realizację 48 inwestycji drogowych, z czego 16 to zadania wieloletnie. Obejmą one łącznie 364,4 km dróg powiatowych. W przypadku gmin dofinasowanie otrzyma 76 jednostek tego samorządu na realizację 118 inwestycji drogowych, z czego 24 to inwestycje wieloletnie. Dotyczą one ponad 161 km dróg gminnych.

Wojewoda poinformował, że na liście rezerwowej znajduje się 27 inwestycji z 13 samorządów powiatowych na łączną kwotę 63,8 mln zł oraz 142 inwestycje ze 102 samorządów gminnych na łączną kwotę 71 mln zł. Dofinasowanie tych zadań będzie możliwe, jeśli po przeprowadzonych przetargach okaże się, że wartości inwestycji z listy podstawowej będą niższe niż wskazane we wnioskach o dofinasowanie.

Sprawka podkreślił, że właśnie dzięki oszczędnościom poprzetargowym w roku 2020 zrealizowane zostały praktycznie wszystkie inwestycje, powiatowe i gminne, które były na liście rezerwowej. "Z taką sytuacją liczymy się również w tym roku. Już w tej chwili mam sygnały, że chociażby w obrębie listy inwestycji powiatowych te oszczędności mogą być rzędu kilkudziesięciu milionów, co pozwoli objąć dofinansowaniem kolejne wnioski z list rezerwowych powiatowych i gminnych" - powiedział wojewoda.

W latach 2019-2020 w ramach rządowego programu dofinasowania drogowych inwestycji lokalnych do województwa lubelskiego trafiło ponad 613 mln zł.

