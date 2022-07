Lubelskie: Ponad 3 mln zł na edukację ekologiczną w regionie

Na edukację ekologiczną na Lubelszczyźnie zostanie przeznaczonych ponad 3 mln zł - wynika z umowy podpisanej w piątek między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a NFOŚiGW. Wnioski w tej sprawie mogą składać np. gminy, stowarzyszenia, parki narodowe.

Obecny podczas podpisania umowy w Lublinie dyrektor biura ministerstwa klimatu i ochrony środowiska Michał Wójcik poinformował, że w piątek ruszył nabór wniosków do programu edukacji ekologicznej w województwie lubelskim. "Nabór skierowany jest do wszystkich zajmujących się edukacją ekologiczną, którzy mogą wystąpić o dofinansowanie maksymalnie do 150 tys. zł. Województwo lubelskie ma ponad 3 mln zł na to zadanie" - powiedział Wójcik. Dodał, że to najwyższa kwota w całej Polsce.

"W razie potrzeby będziemy zastanawiać się nad zwiększeniem tych środków" - wskazał.

Jak dodał prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski, jest to już 13. inicjatywa realizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Regionalny Program Edukacji Ekologicznej stanowi wsparcie wszystkich dostępnych programów ochrony środowiska. Dotyczy np. zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii. Nabór skierowany jest do samorządów, fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, do ogrodów zoologicznych, botanicznych, parków narodowych" - przekazał Grzywaczewski.

W czasie spotkania z samorządowcami Michał Wójcik nawiązał do nowego programu "Czyste Powietrze Plus". "Ta zasadnicza zmiana polega na tym, że dajemy prefinansowanie, coś czego wcześniej nie było (…) Teraz po podpisaniu umowy z wykonawcą można składać do wojewódzkiego funduszu wniosek i otrzymać 50 proc. zaliczki na termomodernizację domu czy na wymianę źródła ciepła" - wyjaśnił Wójcik.

Poinformował, że nowy program ruszył dwa tygodnie temu i z rankingu wniosków złożonych do tej pory w całej Polsce wynika, że województwo lubelskie plasuje się na czele. "To pokazuje, że program był bardzo potrzebny, szczególnie na tych terenach, które są uboższe od innych części Polski" - dodał Wójcik.

Budżet programu "Czyste Powietrze Plus" wynosi 1,8 mld zł. Ze ścieżki prefinansowania w "Czystym Powietrzu Plus" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

