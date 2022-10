Lubelskie: Ponad 500 prac zgłoszono do konkursu Fundacji PGE "Spotkania ze sztuką"

Ponad 500 interpretacji obrazów polskich artystów wpłynęło do organizującej konkurs plastyczny "Spotkania ze sztuką" Fundacji PGE; 90 zwycięskich klas weźmie udział w lekcjach muzealnych w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE w Warszawie, Krakowie lub Lublinie - podała w komunikacie w sobotę Grupa PGE.

Spółka poinformowała w komunikacie, że zakończył się konkurs plastyczny Fundacji PGE "Spotkania ze sztuką", w ramach którego do organizatora wpłynęła rekordowa liczba ponad 500 interpretacji obrazów polskich artystów. "Dziewięćdziesiąt zwycięskich klas weźmie udział w lekcjach muzealnych w jednym z trzech muzeów objętych mecenatem PGE - Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie bądź Lublinie" - podano. Jak wskazała spółka, ideą konkursu było upowszechnianie kultury w małych miejscowościach.

Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski cytowany w komunikacie wyraził satysfakcję z dużego zainteresowania konkursem. "Bardzo nas cieszy, że konkurs +Spotkania ze sztuką+ wywołał taki duży odzew. Ponad 500 prac, które otrzymaliśmy jest dowodem na to, że dzieci i młodzież interesują się i chcą mieć kontakt ze sztuką" - stwierdził.

Wyraził przekonanie, że udział w lekcjach muzealnych będzie zachętą do jeszcze częstszego kontaktu z kulturą. Dodał, że konkurs jest przejawem aktywnego podejścia PGE do mecenatu kultury i promocji uczestnictwa w kulturze.

Jak przypomniano, konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, a prace można było zgłaszać od 19 września do 17 października br. Zadaniem uczestników było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie, Lublinie lub Krakowie. Spośród nadesłanych prac jury wybrało 90, którym przyznało nagrody: jednodniową wycieczkę do Muzeum Narodowego w Warszawie, Lublinie lub Krakowie; udział w lekcji muzealnej; bon o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik dla autorów zwycięskich prac; udostępnienie zwycięskich prac na wystawach w muzeach.

Zwycięskie prace można zobaczyć na stronie: https://www.spotkaniazesztuka.pl/wyniki.

We wrześniu br. PGE zrealizowała kampanię "Zapraszamy do bywania", której celem było zachęcenie do uczestniczenia i korzystania z kultury oraz budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 20 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. Są to: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Opera i Filharmonia Podlaska, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze.

