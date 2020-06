Lubelskie: Ponad 9 tys. firm korzysta z tarczy antykryzysowej

Blisko 9,3 tys. mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w Lubelskiem skorzystało z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Zatrudnionych w nich jest ponad 73,5 tys. pracowników. Łączna przydzielona kwota subwencji wynosi ponad 1,5 mld zł.

"To system bardzo sprawny. Wnioskowanie odbywa się on-line (...) Od wpłynięcia wniosku do realizacji, jeżeli wniosek jest pozytywnie zakwalifikowany - a takich w skali kraju jest 85 proc. - to w ciągu 48 godzin środki są przekazywane przedsiębiorcy" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wojewoda lubelski Lech Sprawka.

"Cele są dwa: ochrona rynku pracy i zapewnienie płynności finansowej" - zaznaczył.

Wojewoda poinformował, że w woj. lubelskim wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej otrzymało dotychczas w sumie 9 tys. 280 mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich najwięcej - ponad 2,5 tys. firm - to przedsiębiorstwa z miasta Lublin. Na drugim miejscu są firmy z powiatu łukowskiego - 732 przedsiębiorstwa, a na trzecim - z powiatu lubelskiego - 577.

Łączna przydzielona kwota subwencji wynosi ponad 1,5 mld zł. Obejmuje firmy, w których łącznie zatrudnionych jest 73 tys. 593 osoby. "To stan na 1 czerwca, sytuacja jest dynamiczna" - zaznaczył wojewoda.

Dyrektor lubelskiego oddziału ZUS Piotr Waszak powiedział, że w woj. lubelskim dotychczas zwolnienie ze składek - za marzec i kwiecień uzyskało 56 tys. firm na łączną kwotę 283 mln zł. "Wpłynęło 78 tys. wniosków" - zaznaczył.

Dodał, że wpłynęło też 66 tys. wniosków o świadczenia postojowe. Ponad 55 tys. wniosków już zostało zatwierdzonych do wypłaty. Łączna kwota wypłat dokonanych w maju z tego tytułu to 103 mln. "Dzisiaj, 2 czerwca, w woj. lubelskim 23 mln zł trafiło (do firm) ze świadczeń postojowych" - zaznaczył Waszak.

Waszak poinformował też, że w woj. lubelskim wpłynęło 35 tys. wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Ponad 30 tys. zasiłków już wypłacono na kwotę 11 mln zł.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski poinformował o wsparciu przedsiębiorców, które urząd realizuje z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i z Funduszu Pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wsparcie FGŚP polega m.in. na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników, w ramach przestoju albo obniżenia ich czasu pracy z powodu epidemii. "Ten instrument cieszy się dużą popularnością. Mamy już za sobą przepracowanie około 600 wniosków na wsparcie 27 tys. miejsc pracy" - powiedział Pruszkowski. Udzielona dotychczas kwota wsparcia to ok. 130 mln zł. "Wnioski, które do nas spływają, rozpatrywane są na bieżąco" - zaznaczył.

Pruszkowski powiedział, że z EFS dofinansowanie do wynagrodzeń dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw - otrzymało dotychczas w Lubelskiem 2 tys. firm, a łączna kwota wsparcia to 23 mln zł. "Ochroniono dzięki temu ponad 22 tys. miejsc pracy" - powiedział Pruszkowski.

Ponadto dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 15 mln zł otrzymało w woj. lubelskim około 3,5 tys. przedsiębiorców, tzw. samozatrudnieni. Wsparcie - ponad 94 tys. zł - otrzymały też 24 organizacje pozarządowe, zatrudniające łącznie 120 pracowników.

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą też otrzymać mikropożyczkę w wysokości do 5 tys. zł. Pruszkowski powiedział, że w woj. lubelskim wypłacono już ok. 50 tys. takich pożyczek.

Według Pruszkowskiego wsparcie przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej pozwala powstrzymywać wzrost bezrobocia. "W woj. lubelskim te instrumenty tarczy antykryzysowej przynoszą dobry rezultat, co wyraża się w tym, że w niewielki sposób przyrasta nam stopa bezrobocia" - powiedział.

Jak dodał, w kwietniu bezrobocie woj. lubelskim wyniosło 7,9 proc. i było o 0,2 pkt. proc. wyższe niż rok wcześniej, a o 0,3 pkt. proc wyższe niż w marcu. "Widać, że te skutki pandemii na rynek pracy zostały dzięki tym instrumentom zahamowane. Mamy nadzieję, że pozostanie tak także w następnych miesiącach" - zaznaczył Pruszkowski.