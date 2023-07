Lubelskie: Ponad doba oczekiwania na przejściu z Białorusią w Koroszczynie

Około 27 godzin czekają w sobotę kierowcy tirów na jedynym działającym towarowym przejściu z Białorusią w Koroszczynie (Lubelskie); w kolejce na wyjazd z Polski stoi 800 pojazdów - podała lubelska Izba Administracji Skarbowej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, od 1 czerwca br. do odwołania zawieszony jest towarowy ruch graniczny na przejściach granicznych Polski z Republiką Białorusi dla samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych, przyczep, w tym naczep, oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na Białorusi oraz w Rosji.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że na wyjazd z Polski na Białoruś przez przejście w Koroszczynie oczekuje ok. 800 pojazdów ciężarowych, a szacunkowy czas oczekiwania to 27 godzin. Według danych strony białoruskiej na wjeździe do Polski w 22-godzinnej kolejce stoi 480 tirów. W ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany w Koroszczynie w obu kierunkach odprawiono 593 ciężarówki.

Jak przekazał rzecznik lubelskiej IAS, w Terespolu w 2-godzinnej kolejce na wyjazd z Polski oczekuje 150 samochodów osobowych. Na wjazd do Polski w kolejce stoi 10 samochodów, a czas oczekiwania wynosi godzinę. W ciągu nocnej zmiany w Terespolu w obu kierunkach odprawiono 730 pojazdów, w tym 661 samochodów i 69 autokarów.

Po zamknięciu 18 lutego przejścia w Bobrownikach, reżim białoruski wprowadził ograniczenia, przez które polscy przewoźnicy nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku granicy Białorusi z Litwą i Łotwą. Ich pojazdy odprawiane są tylko na przejściu granicznym Kukuryki - Kozłowicze z terminalem w Koroszczynie, jedynym otwartym obecnie drogowym polsko-białoruskim przejściem towarowym.

W odpowiedzi Polska ograniczyła przejazd przez przejście w Kukurykach. Ruch towarowy jest tam otwarty wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Przez przejście przewożono jednak np. zarejestrowane w innych krajach, w tym na Białorusi, naczepy ciągnięte przez pojazdy zarejestrowane w Polsce. Opublikowane 29 maja rozporządzenie MSWiA to uniemożliwia.

"Nowe przepisy są odpowiedzią na postulaty uszczelnienia ograniczeń nałożonych na rosyjskich i białoruskich przewoźników, którzy wykorzystywali przyczepy i naczepy zarejestrowane na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do omijania nałożonych na nich sankcji" - podkreślało MSWiA.

