Lubelskie: Porozumienia ws. kształcenia kadr dla kolei w Chełmie

Utworzeniu klasy o profilu technika transportu kolejowego w jednej z szkół w Chełmie (Lubelskie) oraz współpracy w zakresie kształcenia kadr dla kolei dotyczą listy intencyjne podpisane przez władze Chełma z dwiema spółkami PKP.

"Dwa listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie kształcenia uczniów podpisali przedstawiciele Miasta Chełm oraz spółek kolejowych: PKP PLK S.A. i PKP Linia Chełmska Szerokotorowa" - poinformował w czwartek w komunikacie rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chełm Damian Zieliński.

Na mocy pierwszego z listów - jak podał rzecznik - w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie z początkiem września utworzona zostanie nowa klasa o profilu technik transportu kolejowego, której absolwenci docelowo mają zasilać kadrę przedsiębiorstw kolejowych.

"List intencyjny otwiera drogę do zawarcia umowy o współpracy, a także - już na późniejszym etapie - zawarcia umów stypendialnych. Spółka PKP PLK S.A. funduje bowiem stypendia dla uczniów szkół, z którymi współpracuje. Jest to wsparcie w wysokości do 550 złotych miesięcznie - w zależności od rocznika i klasy. Pierwsze stypendium przyznawane jest w drugim roku nauki po spełnieniu warunków regulaminu stypendialnego" - mówi cytowany w komunikacie dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie reprezentujący spółkę PKP PLK S.A. Andrzej Matysiewicz.

Drugi list intencyjny, podpisany ze spółką PKP Linia Chełmska Szerokotorowa, dotyczy wsparcia przy utworzeniu w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie klasy kształcącej młodzież w zawodzie kolejowym. PKP Linia Chełmska Szerokotorowa ma pomagać w realizacji praktyk dla uczniów i prowadzenia lekcji przedmiotów zawodowych.

"Dzisiejsza kolej to już nie ta dziewiętnastowieczna. To kolej nowoczesna, która potrzebuje kadr wykształconych w zakresie nowych technologii. W ślad za tymi potrzebami następują zmiany organizacyjne" - podkreśla cytowany w komunikacie prezes zarządu spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa i PKP Linia Chełmska Szerokotorowa Zbigniew Tracichleb.

Jak dodał, "chełmskie kolejnictwo jest w fazie dynamicznego rozwoju", m.in. do rozpoczęcia działalności operacyjnej przygotowuje się Linia Chełmska Szerokotorowa. "Odpowiednio wykształcone kadry pozwolą na zasilenie właściwych komórek organizacyjnych i zaspokoją potrzeby związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa" - zaznaczył Tracichleb.

List intencyjny ws. powołania Spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa podpisali w maju 2019 roku prezydent Chełma Jakub Banaszek oraz prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński. Rok później spółka została oficjalnie zarejestrowana przez sąd, a obecnie prowadzi działania przygotowawcze do rozpoczęcia działalności operacyjnej.

Jak podkreślił Zieliński, realizacji tego przedsięwzięcia sprzyja m.in. lokalizacja Chełma. "Z powodzeniem może tu działać spółka dedykowana działaniom na rzecz rozwoju przewozu i przeładunku towarów po szerokotorowej linii kolejowej biegnącej z pobliskiej granicy z Ukrainą. Wzrost przewozów towarów, ich przeładunku oraz powstanie nowych usług logistycznych wpłynie na rozwój nie tylko miasta, ale i całego regionu" - dodał rzecznik.

