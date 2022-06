Lubelskie: Port Lotniczy Lublin uruchomił loty do Antalyi w Turcji

Rejsy ze Świdnika do śródziemnomorskiego kurortu Antalya w Turcji od soboty obsługuje dwóch touroperatorów: TUI i Coral Travel; wakacyjne loty do Turcji powróciły po kilku latach przerwy - przekazał w komunikacie Port Lotniczy Lublin.

Prezes PLL Andrzej Hawryluk w komunikacie poinformował, że loty z lotniska w Świdniku do Antalyi będą realizowane trzy razy w tygodniu: w środy (dwa loty) i soboty.

W poprzednich latach - przypomniał Hawryluk - wakacyjne połączenie do Antalyi cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.

"Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. W tym roku przygotowaliśmy ciekawą ofertę dla wszystkich, bo można z naszego lotniska polecieć wyjątkowo aż nad cztery morza: Adriatyk, Morze Czarne. Morze Śródziemne i oczywiście nad polski Bałtyk" - wskazał prezes PLL.

Spółka przekazała, że w jej ofercie na lato 2022 r. znalazły się również połączenia obsługiwane przez linię lotniczą Wizz Air: do Splitu nad Adriatykiem (od 13 czerwca), do Burgas nad Morzem Czarnym (od 17 czerwca) oraz przez PLL LOT i Ryanair: do Gdańska (cztery razy w tygodniu).

Lotnisko w Lublinie oddano do użytku w 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty do kodu D, czyli wielkości Boeing 767 czy Airbus A310.

Rekordowy dla lotniska był 2018 r., kiedy w porcie wykonano 5283 operacji lotniczych, w 2019 wykonano ich 4389, w 2020 - 2285, w 2021 - 2964, a w bieżącym roku - 1433.

Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: Województwo Lubelskie, Gmina Lublin, Gmina Miejska Świdnik i Powiat Świdnik.

