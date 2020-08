Lubelskie: Postępowanie na dokumentację wiaduktu w Terespolu

PKP PLK rozpoczęły we wtorek postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji przedprojektowej bezkolizyjnego skrzyżowania w Terespolu (Lubelskie) linii kolejowej z drogą. Inwestycja ma usprawnić układ komunikacyjny miasta i zwiększyć bezpieczeństwo – poinformowała spółka w komunikacie.

Cytowany w komunikacie wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin podkreślił, że nowy wiadukt przyczyni się do rozwoju wschodniej Polski. "Budowa niezbędnej infrastruktury, takiej jak skrzyżowanie dwupoziomowe w Terespolu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców. Inwestycja będzie wsparciem dla gospodarki oraz szansą na nowe miejsca pracy dzięki większym możliwościom małych i średnich firm" - powiedział Sasin.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że realizacja Krajowego Programu Kolejowego zwiększa dostępność kolei, tworzy możliwość atrakcyjnych podróży oraz sprawnego przewozu towarów. "Inwestycja drogowa w Terespolu pokazuje, że polska kolej również na styku z innymi rodzajami transportu staje się coraz bezpieczniejsza, przewidywalna i komfortowa" - powiedział cytowany w komunikacie Adamczyk.

PKP PLK opublikowały we wtorek zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przedprojektowej - koncepcji programowo-przestrzennej - budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Terespolu. To pierwszy etap wspólnej inwestycji PKP PLK, oraz samorządów Województwa Lubelskiego i Terespola.

Nowy wiadukt zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowy w ciągu ul. Wojska Polskiego w Terespolu, gdzie krzyżuje się linia kolejowa nr 2 Warszawa-Terespol z drogą wojewódzka nr 698 prowadzącą do Siedlec. Inwestycja obejmie budowę bezkolizyjnego skrzyżowania wraz z przyległym układem drogowym.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji, która określi warunki techniczne budowy, wskaże możliwe warianty, a także pozwoli na wstępne oszacowanie kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt opracowania koncepcji to około 180 tys. zł. Koncepcja powinna być gotowa do końca II kwartału 2021 r.

"Przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej przybliża pasażerów kolei i użytkowników drogi łączącej Terespol z Siedlcami do jeszcze bezpieczniejszych i bardziej komfortowych podróży" - powiedział cytowany w komunikacie, prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel.

Prace na odcinku linii kolejowej Siedlce-Terespol obejmują też modernizację stacji w Terespolu. Od ubiegłego roku podróżni korzystają z nowych peronów z udogodnieniami dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowano przejście podziemne. Lokalne Centrum Sterowania, wyposażone w komputerowe urządzenia, zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu pociągów.

Projekt "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol" jest współfinansowany w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę. Wartość projektu to ponad 540 mln zł, a dofinansowanie z UE to 360 mln zł.

Uzupełnieniem inwestycji prowadzonej na stacji Terespol będzie jej rozbudowa o 10 torów o szerokości 1520 mm przeznaczonych do obsługi pociągów o długości 1050 m i nacisku 25 ton/oś. Stacja Terespol, dzięki nowej grupie torów, będzie lepiej przygotowana do obsługi dłuższych i cięższych pociągów. Przejście graniczne przyjmie więcej pociągów towarowych, co oznacza większe możliwości wymiany handlowej pomiędzy Europą i Azją.