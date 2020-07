Lubelskie: Powstaną trzy centra opiekuńczo-mieszkalne dla niepełnosprawnych

Trzy centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób niepełnosprawnych powstaną w woj. lubelskim. Umowę w sprawie utworzenia jednego z nich podpisali w poniedziałek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik i wojewoda lubelski Lech Sprawka.

"Odchodzimy od modelu takich miejsc (domów opieki - PAP) skupiających 100 czy 200 osób niepełnosprawnych, starszych. Centra opiekuńczo-mieszkalne są krokiem w kierunku tworzenia małych kilku-, kilkunastoosobowych miejsc pobytu dziennego czy całodobowego, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą czuły się jak w domu, będą mogły funkcjonować, mając prawo do swojego trybu dnia, swoich przyzwyczajeń, intymności, prywatności" - powiedział Wdówik.

Podkreślił, że w dużych domach pomocy społecznej w czasie pandemii zdrowie ich pensjonariuszy było szczególnie zagrożone.

"Walka o to, aby nie wydarzyły się rzeczy takie jak w Hiszpanii, była ogromna i musieliśmy włożyć ogromnie dużo wysiłku, aby pensjonariuszy tych domów uratować" - dodał.

Wiceminister Wdówik i wojewoda lubelski Lech Sprawka podpisali w poniedziałek w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowę w sprawie finasowania budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Gródku, w gminie Łabunie. Będzie to trzecie takie centrum w woj. lubelskim. Dwa inne - w miejscowości Jaszczów w gminie Milejów i w miejscowości Dubów w gminie Łomazy - są już w trakcie tworzenia.

"W sumie wartość inwestycji tworzenia tych centrów to jest ok. 7,8 mln zł w 2020 roku. W ślad za tym pójdą też środki na wyposażenie oraz na utrzymanie" - zaznaczył wojewoda lubelski. "To wielkie wsparcie. Potrzeby w zakresie opieki, różnych form aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych na terenie woj. lubelskiego są olbrzymie" - dodał Sprawka.

Przekazane na budowę centrów pieniądze w ramach resortowego programu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, z którego przeznaczone są na działania wspierające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów czy na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Wdówik powiedział, że w całym kraju powstaje 10 takich centrów opiekuńczo-mieszkalnych, z tego aż trzy w woj. lubelskim.

"Cieszę się, że tak bardzo się zaangażowaliście i że chcecie korzystać ze środków, które są, a z których ciągle jeszcze zbyt mało samorządów chce korzystać" - dodał wiceminister.

Wiceminister odwiedził w poniedziałek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstające w Jaszczowie, a także Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej.