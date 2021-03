Lubelskie: Powstanie fabryka światłowodów nowej generacji

Fabryka światłowodów nowej generacji powstanie w Lubartowie (Lubelskie) na terenie tamtejszej specjalnej strefy ekonomicznej. Firma ma zatrudnić od 50 do 100 osób.

Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik oraz prezes firmy IPT Fiber, która będzie produkować światłowody, Tomasz Nasiłowski podpisali w środę akt notarialny o sprzedaży gruntów pod budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu.

"Cieszę się, że to firma z segmentu nowych technologii. Wierzę, że będzie to chlubą naszego miasta i da miastu rozwój" - powiedział Paśnik na konferencji prasowej.

Nasiłowski powiedział, że światłowody, które będą produkowane w Lubartowie to urządzenia nowej generacji, o siedmiokrotnie większej przepustowości, niż te obecnie znane i stosowane światłowody. Ponadto - jak dodał - nowoczesne światłowody nie mogą być "podsłuchiwane", a ich zainstalowanie nie wymaga zmiany urządzeń nadawczo-odbiorczych.

"Ten produkt już dziś jest w naszych laboratoriach opracowany i szeroko opatentowany na całym świecie. (...) Teraz chcemy je wdrożyć do masowej produkcji i temu ma służyć centrum badawczo-rozwojowe" - powiedział Nasiłowski.

Jak dodał, w centrum będą stworzone procedury technologiczne masowej produkcji tego typu specjalnych światłowodów. "Nie da się wykorzystać do tego technologii produkcji światłowodów standardowych, dlatego musimy stworzyć ten +przepis+ produkcji, opracować linię technologiczną" - wyjaśniał Nasiłowski.

Centrum Badawczo - Rozwojowe Technologii Światłowodowych dla Przemysłu powstanie w Lubartowie na terenach tamtejszej strefy ekonomicznej. Wartość inwestycji to prawie 66 mln zł. Firma IPT Fiber otrzymała na to dofinasowanie unijne w wysokości 37,5 mln zł z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Na opracowanej w centrum linii technologicznej będą produkowane światłowody. Nasiłowski powiedział, że produkcja ta ruszy za około 1,5 roku. Zatrudnienie w nowej fabryce znajdzie od 50 do 100 osób. Wytwarzane ma tu być ok. 100 tys. km światłowodów rocznie, ale po kilku latach firma planuje postawić kolejne fabryki, które będą produkować je w znacznie większej skali.

"Światłowody, które proponujemy, to będzie taki fundament rozwoju gospodarki. Bez tego typu światłowodów właściwie przemysł 4.0 byłby niemożliwy do powszechnego zastosowania, bo tam jest potrzeba tak dużej ilości zbierania, przesyłu i przetwarzania informacji, że taka infrastruktura światłowodowa jest do tego niezbędna" - dodał Nasiłowski.

Udział w konferencji w Lubartowie zapowiedział wcześniej wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, ale z powodu innych ważnych zajęć nie przybył na spotkanie.

