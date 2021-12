Lubelskie: Prawie 4,5 km odcinek drogi nr 855 udostępniony kierowcom

Prawie 4,5 kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 od Olbięcina do Trzydnika Dużego (Lubelskie) został oddany w czwartek kierowcom do użytku. Blisko 3,5 mln zł na modernizację drogi pochodzi ze środków rządowych.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski powiedział, że droga wojewódzka nr 855 w regionie lubelskim i podkarpackim liczy łącznie 39 kilometrów. "Samorząd województwa podkarpackiego modernizacji swojego odcinka dokonał już kilka lat temu, w 2011 roku. Dlatego już w 2019 roku zaczęliśmy przygotowania do tego, by poprawić stan tej zniszczonej nawierzchni. I udało nam się tego dokonać" - dodał Stawiarski.

Wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin podkreślił, że z drogi nr 855 codziennie korzysta wielu mieszkańców gminy. "To ważny ruch tranzytowy na trasie Kraśnik - Stalowa Wola. Ten 11-km odcinek na terenie naszej gminy od wielu lat w większości był drogą zaniedbaną, która wymagała remontu i napraw" - przypomniał wójt.

Starosta kraśnicki Andrzej Rolla podkreślił, że droga wojewódzka nr 855 stanowi "okno na świat, na Stalową Wolę". "Duża część mieszkańców dojeżdża do Kraśnika do pracy. Przy tej drodze są wszystkie instytucje: urząd gminy, ośrodek zdrowia, dom kultury"- wyjaśnił.

W czwartek został oddany do użytku gruntownie wyremontowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 855 od Olbięcina do Trzydnika Dużego o długości prawie 4,5 km. W ramach tej inwestycji wykonano między innymi nową podbudowę drogi o grubości 20 cm, warstwę wiążącą o grubości 5cm, warstwę ścieralną o grubości 6 cm. Dodatkowo zmodernizowano 39 zjazdów indywidualnych oraz 6 publicznych. Zostało także wykonane nowe, umocnione pobocze o szerokości do 1,5 m. Oczyszczono, odnowiono i wzmocniono rowy odwadniające.

Modernizacja drogi kosztowała 3,5 mln zł i została dofinansowana ze środków rządowych w ramach programu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Lubelszczyzny poprzez modernizację dróg wojewódzkich".

"W tym samym czasie gdy modernizacji była poddawana ta droga, został wybudowany nowy chodnik o długości 170 metrów oraz przebudowany i naprawiony już istniejący o długości 440 metrów. Koszt tych dwóch inwestycji to prawie 350 tysięcy złotych" - dodał rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Kamil Jakubowski.

