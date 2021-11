Lubelskie: Prawie 47 mln zł z Polskiego Ładu dla samorządów powiatu opolskiego

Prawie 47 mln zł w ramach pierwszej transzy rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład otrzymały samorządy powiatu opolskiego (Lubelskie). Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę sal sportowych, modernizację dróg czy inwestycje kulturalne.

Symboliczne czeki wręczyli w czwartek w Opolu Lubelskim: posłanka Gabriela Masłowska, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz doradca polityczny ministra edukacji i nauki Szymon Osieleniec.

Posłanka Masłowska podkreśliła, że w ramach Polskiego Ładu województwo lubelskiego otrzymało 1,8 mld zł, z czego ponad miliard złotych przypadło dla gmin wiejskich. Poinformowała, że do samorządów z powiatu opolskiego trafiło łącznie prawie 47 mln zł.

"Główny cel jest taki, ażeby umożliwić szybszy rozwój gospodarczy takich miejscowości i samorządów, które do tej pory pozostawały w tyle. Jest to realizowanie skuteczne, konsekwentne koncepcji zrównoważonego rozwoju przez rząd. Poza tym wszelkie inwestycje są czynnikiem podtrzymującym koniunkturę. Także efekty z tego tytułu będzie miała cała gospodarka" - powiedziała Gabriela Masłowska.

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wskazał, że powiat opolski otrzymał blisko 16 mln zł z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, a gminy z powiatu opolskiego - ok. 31 mln zł. "Za tymi kwotami kryją się określone inwestycje. Większość z nich to inwestycje drogowe. Myślę, że z tych środków powstanie szereg kilometrów nowych nawierzchni. To są również inwestycje w infrastrukturę medyczną i sportową. Należą się podziękowania dla parlamentarzystów i naszego rządu za to, że te nasze małe ojczyzny są zauważone i dofinansowywane" - dodał Gzik.

Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk odebrał w czwartek symboliczny czek na 10 mln zł z rządowego programu Polski Ład. Jak podkreślił w rozmowie z PAP, te pieniądze zostaną przeznaczone na budowę sal gimnastycznych w szkołach wiejskich w Niezabitowie, Poniatowej Kolonii, Kowali i Dąbrowie oraz na dalszą rewitalizację miasta. "Powstanie budynek usługowo-handlowy z informacją turystyczną i salą konferencyjną oraz zostanie wymieniona nawierzchnia kostki brukowej w małym parku, a wzdłuż stawów zalewu zostanie zrobiona promenada; planujemy też kawiarnię na wodzie" - powiedział Karczmarczyk.

16 mln dofinansowania z pierwszej transzy Polskiego Ładu powiat opolski zamierza przeznaczyć na przebudowę drogi o długości 16 km wraz z budową ścieżki rowerowej od miejscowości Poniatowa do obwodnicy Chodla. "Oprócz tego zostaną wyremontowane wszystkie drogi boczne, m.in. z tej inwestycji mogą się ucieszyć także mieszkańcy miejscowości Adelina, gdzie zostanie wyremontowany ponad 3-km odcinek" - zaznaczył starosta opolski Dariusz Piotrowski.

Z kolei milion złotych otrzymała gmina Karczmiska na budowę chodnika w miejscowości Karczmiska Górne. "Spodziewaliśmy się więcej środków patrząc na naszych sąsiadów, którzy otrzymali np. po 9 mln zł. Czujemy spory niedosyt, ponieważ złożyliśmy trzy wnioski na kwotę 3 mln zł. Co prawda milion złotych to więcej niż zero, więc dobre i to" - zaznaczył sekretarz gminy Karczmiska Zenon Rodzik.

Zastępca burmistrza Józefowa nad Wisłą Adam Rędzia powiedział PAP, że 3,5 mln zł z Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na rozbudowę i przebudowę Gminnego Centrum Kultury. "Budynek jest za mały do potrzeb, jakie są na terenie gminy. Każdy mówi, że w kulturę inwestuje się najmniej środków, więc bardzo cieszymy się, że udało się pozyskać te pieniądze. Ta inwestycja na pewno przyczyni się do podniesienia jakości usług kulturalnych" - dodał Adam Rędzia.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych prowadzonych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl