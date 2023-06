Lubelskie: Prawie tysiąc tirów z ukraińskimi produktami rolnymi wyjechało z przejść w konwojach

Prawie tysiąc ciężarówek z ukraińskimi produktami rolnymi wyjechało w konwojach z przejść granicznych w województwie lubelskim. Tranzytowi przez Polskę podlegają obecnie pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika pochodzące z Ukrainy – podała PAP Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.

Rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś poinformował PAP, że od 21 kwietnia do 9 czerwca br. z drogowych przejść granicznych w woj. lubelskim, tj. w Dorohusku i w Hrebennem, wyjechały w sumie 202 konwoje, w tym 105 z Dorohuska i 97 z Hrebennego. "Łącznie w konwojach wyjechało 966 ciężarówek. Docelowe kierunki konwojowanych pojazdów ciężarowych to Świecko, Budzisko, Gdańsk/Gdynia, Pruszków, Gorzyczki" - podał rzecznik.

Obecnie procedurze konwoju podlegają takie towary jak: pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika pochodzące z Ukrainy. Początkowo obejmowały one również inne produkty rolne m.in. mięso, świeże jaja, makuchy, pasze.

"Aktualnie te cztery rodzaje zbóż objęte są zakazem dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, dozwolony jest natomiast ich tranzyt przez terytorium RP. Ciężarówki przewożące te towary w tranzycie przez Polskę są konwojowane przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do granic kraju lub do polskich portów morskich. Dodatkowo na takie środki transportu zakładane są plomby elektroniczne, które w czasie rzeczywistym przekazują pozycje GPS przemieszczanego środka transportu do systemu informatycznego KAS. Do nakładania i zdejmowania tych plomb uprawnienia mają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej" - wyjaśnił Michał Deruś.

Rzecznik poinformował, że w przypadku transportów kolejowych przemieszczanych w tranzycie przez Polskę monitoring odbywa się z wykorzystaniem plomb elektronicznych nakładanych na składy towarowe. W ten sposób transportowane są przez Polskę wszystkie produkty rolne z Ukrainy, które podlegają procedurze tranzytu.

"Od 21 kwietnia 2023 r. do 9 czerwca 2023 r. z kolejowych przejść granicznych w woj. lubelskim, tj. w Hrubieszowie i w Dorohusku, wyjechało w sumie 114 składów towarowych, w których było łącznie 2567 zaplombowanych wagonów towarowych" - wymienił Deruś.

Jak dodał, docelowo składy towarowe z przejść kolejowych w Hrubieszowie i Dorohusku kierowane są do portów morskich w Szczecinie, Gdańsku, Świnoujściu lub poza granice naszego kraju np. Niemcy, Litwa.

Do 15 września br. przedłużony został unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji. Nadal te zboża z Ukrainy można przewozić w tranzycie przez terytoria tych pięciu państw.

