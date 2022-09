Lubelskie: Przetarg na budowę S12 z Chełma do Dorohuska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę 23-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12, który połączy obwodnicę Chełma z przejściem granicznym w Dorohusku.

Lubelski oddział GDDKiA poinformował, że między Chełmem i Dorohuskiem planowana jest budowa dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt i węzła drogowego Dorohusk.

Początek trasy, przekazała GDDKiA, zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie ekspresówka przetnie drogę krajową nr 12, następnie trasa przebiegać będzie po południowej stronie DK12, ominie rezerwat przyrody Roskosz i miejscowość Pławanice.

"Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa miejsc obsługi podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa-Dorohusk" - podano.

"Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie" -poinformowano.

Jak podała GDDKiA, w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na jeszcze dwa odcinki S12 w województwie lubelskim (Piaski- Dorohucza i Dorohucza-Chełm) o łącznej długości ok. 32,3 km.

Po wykonaniu badań geologicznych z pierwotnych planów wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km w rejonie planowanego węzła Dorohucza, gdzie pod ziemią znaleziono niezinwentaryzowane odpady przemysłowe.

"Podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej" - poinformowała w komunikacie GDDKiA. Dodano, że to najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia z sąsiednimi odcinkami.

Przekazano, że trasa między Piaskami i Chełmem w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze i omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo.

