Lubelskie: Rozpoczęto konsultacje ws. przebiegu obwodnicy Janowa Lubelskiego

Konsultacje dotyczące przebiegu obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74 rozpoczął lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa ma przebiegać po nowym śladzie i może mieć długość od 8,5 do 9,5 km.

"Celem inwestycji jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto, udrożnienie drogi krajowej nr 74, skrócenie czasu przejazdu, a także redukcja zanieczyszczeń i hałasu" - podała GDDKiA w komunikacie na stronie internetowej.

Planowana inwestycja dotyczy obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74. GDDKiA przedstawiła rozważane cztery warianty przebiegu trasy - dwa dotyczące usytuowania obwodnicy po północnej stronie Janowa Lubelskiego oraz dwa - po południowej stronie miasta. Droga ma przebiegać po nowym śladzie i w zależności od wybranego wariantu może mieć długość od 8,5 do 9,5 km. We wszystkich wariantach nowa obwodnica będzie się łączyć z budowaną obecnie Via Carpatią, czyli drogą ekspresową nr 19.

"Obecny etap prac projektowych służy do wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu trasy oraz umożliwienia uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji" - napisano w komunikacie.

Wnioski, opinie i uwagi do zaprezentowanych wariantów przebiegu obwodnicy można wysyłać do 24 kwietnia e-mailem na adres sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres lubelskiego oddziału GDDKiA albo Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

GDDKiA poinformowała też, że kolejnym etapem prac projektowych będzie wykonanie elementów koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania dla wybranego wariantu trasy oraz określi wytyczne dla projektu budowlanego. Następnie opracowany zostanie projekt budowlany a po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) będzie możliwe rozpoczęcie budowy.

Obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74 powstanie w ramach ogłoszonego w lutym rządowego programu budowy 100 obwodnic, który ma być realizowany w latach 2020-2030. Wartość inwestycji zaplanowanych w programie jest szacowana na 28 mld zł. W Lubelskiem w ramach tego programu ma powstać siedem obwodnic miast - Zamościa, Gorajca, Szczebrzeszyna, Dzwoli, Janowa Lubelskiego, Łęcznej i Łukowa. Koszt tych inwestycji szacowany jest na około 1,5 mld zł.