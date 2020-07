Lubelskie: Ruszają budowy dworców kolejowych w Świdniku i Kraśniku

Nowoczesne dworce kolejowe powstaną w Kraśniki i Świdniku (Lubelskie), w środę PKP SA przekazała wykonawcom tereny budowy. Oba obiekty powstaną w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego (IDS) – poinformowały PKP SA i Ministerstwo Infrastruktury.

"W województwie lubelskim do 2023 roku zmodernizujemy 11 dworców kolejowych, w tym dworce w Kraśniku i Świdniku. Przeznaczymy na ten cel blisko 60 mln zł. Mieszkańcy Lubelszczyzny zasługują w równym stopniu, co inni mieszkańcy Polski na nowoczesną, godną XXI wieku, infrastrukturę transportową. Dworce budowane przez PKP są ekologiczne, dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych i będą stanowić chlubę miast, w których będą się znajdować" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie Biura Komunikacji PKP SA.

"Świdnik i Kraśnik niebawem dołączą do miast, w których dworzec można nazwać wizytówką miasta. Rozwój naszego regionu jest nierozerwalnie związany z inwestycjami w infrastrukturę i transport. Cieszę się, że już niebawem pasażerowie będą mogli korzystać z ultranowoczesnych dworców, które są zarówno komfortowe, jak i przyjazne środowisku" - powiedział, cytowany w tym komunikacie, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń.

Nowe dworce powstaną w formule "projektuj i buduj". Koszt budowy dworca Świdnik Miasto to nieco ponad 4,5 mln zł, planowany termin jego udostepnienia podróżnym to przełom bieżącego i przyszłego roku. Dworzec w Kraśniku będzie kosztował prawie 5 mln zł, ma być gotowy w pierwszym kwartale 2021 r. Wykonawcą prac przy obu dworcach będzie konsorcjum firm Helifactor i Merx.

Oba zostaną wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz tablice z planami dotykowymi dworca. Na dworcach będą zastosowane nowoczesne, proekologiczne rozwiązania techniczne, czyli pompy ciepła, energooszczędne oświetlenie oraz 12 paneli fotowoltaicznych.

Inwestycja pn. "Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68" jest finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dworzec Świdnik Miasto powstanie w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego według autorskiej formuły opracowanej przez PKP SA. Będzie to projekt typowy, w którym zastosowane zostaną nowoczesne i zwiększających komfort podróżnych rozwiązania.

W miejsce starego dworca w Świdniku, który zostanie wyburzony, powstanie budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. W pierwszej części, dworcowej, znajdzie się poczekalnia oraz toalety. W drugiej tzw. części miejskiej, niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zaprojektowano stojaki dla rowerów, a także stację ich naprawy. Dominantą założenia architektonicznego będzie wieża zegarowa o wysokości prawie 8 metrów.

W Kraśniku także stary dworzec zostanie wyburzony. Nowy - w formule IDS - będzie parterowy, dwuczęściowy, połączony wiatą. W obiekcie znajdą się: ogrzewana poczekalnia, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Pod wiatą powstanie parking dla rowerów, z 28 stojakami rowerowymi oraz stacją naprawczą. Przewidziano tam również miejsce na biletomaty, bankomat oraz automat z napojami i słodyczami. Druga część dworca zostanie udostępniona na potrzeby związane z usługami dla podróżnych, w tym z możliwością sprzedaży biletów. Integralną częścią obiektu jest również wieża zegarowa o wysokości około 8 metrów.

W województwie lubelskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zostanie zmodernizowanych jedenaście dworców kolejowych. Będą to dworce Chełm, Dęblin, Kanie, Świdnik Miasto, Lubartów, Lublin, Łuków, Nałęczów, Sadurki, Świdnik Miasto, Trawniki.