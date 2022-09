Lubelskie: Ruszyła budowa nowego peronu na stacji w Klemensowie za ponad 2 mln zł

Na stacji w Klemensowie (Lubelskie) rozpoczęła się budowa nowego peronu za ponad 2 mln zł. Inwestycja na linii między Zamościem a Zwierzyńcem ma ułatwić dojazd do pracy i szkół dla mieszkańców centralnego Roztocza – poinformowały w piątek PKP Polskie Linie Kolejowe.

Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał, że nowy peron w Klemensowie powstanie bliżej skrzyżowania torów z drogą powiatową 3212L, aby zapewnić lepszą dostępność komunikacyjną dla mieszkańców. "Wykonawca usuwa kolizje ziemne, kładzie światłowód. Uzupełniany jest tłuczeń i regulowany tor. Równocześnie prowadzona jest przebudowa przejazdu kolejowo-drogowego, przy którym będzie peron" - opisał aktualny stan prac Wilgusiak.

Jak podkreślił, nowy, jednokrawędziowy peron będzie wyższy, wyposażony w pochylnie i oświetlenie. Ustawione zostaną wiaty, tablice z rozkładami jazdy. Do peronu będzie można dojść chodnikiem od strony przejazdu kolejowo-drogowego. Na przejeździe zostaną ustawione sygnalizatory drogowe. Prace mają zakończyć się w połowie przyszłego roku. "Nowy obiekt zapewni komfortowe podróże w kierunku Zamościa i Zwierzyńca" - dodał.

Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł powstaje w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", który ma umożliwić podróżnym w całej Polsce dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzyregionalnej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł, uwzględniając 355 lokalizacji w całej Polsce.

W województwie lubelskim program przystankowy obejmuje dwadzieścia lokalizacji. Są to przystanki: Łagiewniki, Żurawnica, Leopoldów, Sarnów, Bystrzyca koło Lublina, Kraśnik, Wólka Niedzieliska, Zamość Starówka, Zamość Wschód oraz Chotyłów. Przystanki Szczebrzeszyn Miasto, Klemensów, Długi Kąt zmienią swoją lokalizację, by - jak dodały PKP PLK - zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do kolei.

"Z listy rezerwowej na podstawową zostały przesunięte i będą modernizowane przystanki w Chełmie, Grabowie Szlacheckim, Milanowie, Bezwoli, Lisiowólce, Jaskach i Aleksandrowie na linii Łuków-Lublin Północny" - uzupełnił Rafał Wilgusiak.

